Νέα αστρονομικά δεδομένα αποκαλύπτουν ότι οι εξωτερικοί δακτύλιοι του πλανήτη Ουρανού είναι ακόμη πιο μυστηριώδεις απ’ όσο πίστευαν οι επιστήμονες, υποδεικνύοντας πιθανή ύπαρξη επιπλέον, άγνωστων δορυφόρων πέραν των 29 που έχουν ήδη εντοπιστεί.

Οι παρατηρήσεις δείχνουν ότι μικροί και αινιγματικοί δορυφόροι, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αποτελούν την πηγή των σωματιδίων που σχηματίζουν τους δύο πιο εξωτερικούς δακτυλίους. Αυτό ενισχύει την υπόθεση ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι, αόρατοι ακόμη, δορυφόροι γύρω από τον Ουρανό.

Από την ανακάλυψη έως τις νέες αποκαλύψεις

Οι δακτύλιοι του Ουρανού δεν μοιάζουν με τους φωτεινούς και εντυπωσιακούς δακτυλίους του Κρόνου. Ανακαλύφθηκαν μόλις το 1977, όταν οι αστρονόμοι παρατήρησαν ότι ο πλανήτης εμπόδιζε το φως μακρινών άστρων κατά τη διάρκεια μιας αστρικής απόκρυψης.

Η αποστολή Voyager 2 κατέγραψε τις πρώτες εικόνες των δακτυλίων το 1986. Στη συνέχεια, το Hubble Space Telescope και τα τηλεσκόπια του W. M. Keck Observatory στη Χαβάη αποκάλυψαν επιπλέον αχνές δομές, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των δακτυλίων σε 13. Οι δύο εξωτερικοί, γνωστοί ως μ (μι) και ν (νι), εντοπίστηκαν την περίοδο 2003-2005 από ομάδα υπό τον Mark Showalter του Ινστιτούτου SETI.

Τα χρώματα που κρύβουν μυστικά

Οι δακτύλιοι μ και ν παρουσιάζουν διαφορετικές αποχρώσεις: ο μ είναι γαλάζιος, ενώ ο ν έχει κοκκινωπή απόχρωση. Το χρώμα υποδηλώνει και τη σύνθεση των σωματιδίων – το μπλε παραπέμπει σε μικροσκοπικά σωματίδια πάγου, ενώ το κόκκινο σε σκόνη. Οι διαφορές αυτές μαρτυρούν διαφορετικές προελεύσεις.

Πρόσφατα, συνδυάζοντας δεδομένα υπερύθρων από το James Webb Space Telescope με παλαιότερες παρατηρήσεις των Hubble και Keck, ερευνητική ομάδα με επικεφαλής την Imke de Pater του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ και τον Showalter δημιούργησε το πρώτο πλήρες φάσμα ανάκλασης των δακτυλίων, αποκαλύπτοντας στοιχεία για τη σύστασή τους.

«Αναλύοντας το φως των δακτυλίων, μπορούμε να εντοπίσουμε το μέγεθος και τη σύνθεση των σωματιδίων τους, αποκτώντας νέα εικόνα για τη δημιουργία και την εξέλιξη του συστήματος του Ουρανού», δήλωσε η de Pater.

Οι δορυφόροι και η προέλευση των δακτυλίων

Οι δορυφόροι του Ουρανού φέρουν ονόματα από έργα του Σαίξπηρ και ποίηση του Alexander Pope, σύμφωνα με την παράδοση που καθιέρωσε ο John Herschel. Οι πέντε μεγαλύτεροι – Miranda, Oberon, Titania, Umbriel και Ariel – βρίσκονται πιο μακριά, ενώ 14 μικρότεροι περιφέρονται εγγύτερα, εκεί όπου εντοπίζονται και οι δακτύλιοι μ και ν.

Το φάσμα ανάκλασης δείχνει ότι ο δακτύλιος μ αποτελείται από σωματίδια πάγου νερού, παρόμοια με τον μπλε δακτύλιο Ε του Κρόνου, που προέρχεται από κρυοηφαιστειακή δραστηριότητα στον δορυφόρο Εγκέλαδο. Η πηγή του μ-δακτυλίου φαίνεται να είναι ο μικρός παγωμένος δορυφόρος Mab, πλάτους 12 χιλιομέτρων, που ανακαλύφθηκε το 2003 από τον Showalter.

Αντίθετα, ο δακτύλιος ν είναι πιο σκονισμένος και περιέχει οργανικές ενώσεις πλούσιες σε άνθρακα, χαρακτηριστικές των ψυχρών περιοχών του εξωτερικού Ηλιακού Συστήματος. Πιθανόν σχηματίζεται από συγκρούσεις μικρών, αόρατων δορυφόρων που βρίσκονται ανάμεσα στους γνωστούς.

«Το υλικό του δακτυλίου ν προέρχεται από μικρομετεωρίτες και συγκρούσεις μεταξύ αθέατων σωμάτων πλούσιων σε οργανικά στοιχεία», εξήγησε η de Pater, προσθέτοντας ότι παραμένει αίνιγμα γιατί τα σώματα που δημιουργούν τους δακτυλίους διαφέρουν τόσο στη σύνθεση.

Η ανάγκη για νέα αποστολή

Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο δακτύλιος μ αλλάζει ελαφρώς σε φωτεινότητα, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί ακόμη ο λόγος. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι απαντήσεις θα δώσει μόνο μια νέα αποστολή σε κοντινή τροχιά γύρω από τον πλανήτη.

«Ίσως χρειαστούμε κοντινές εικόνες από μελλοντική διαστημική αποστολή για να λύσουμε το μυστήριο», σημείωσε ο Showalter.

Μια τέτοια αποστολή προς τον Ουρανό βρίσκεται ήδη υπό σχεδιασμό, εφόσον εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, καθώς έχει χαρακτηριστεί κορυφαία προτεραιότητα από την Εθνική Ακαδημία Επιστημών των ΗΠΑ.

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στις 16 Απριλίου στο περιοδικό Journal of Geophysical Research: Planets.