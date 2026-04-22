Τραγική αυλαία στην υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, της μητέρας τριών παιδιών από τις Δαφνές Ηρακλείου, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το πρωί της περασμένης Κυριακής. Πριν από λίγο εντοπίστηκε η σορός της μέσα στο αυτοκίνητό της και συγκεκριμένα στο πίσω κάθισμα, φέροντας τραύμα από όπλο, στην Αγία Βαρβάρα.

Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα, δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την Κυριακή, ενώ το απόγευμα της Τρίτης νεκρός είχε εντοπιστεί ο πρώην σύντροφός της που είχε τεθεί στο μικροσκόπιο της έρευνας για την υπόθεση. Ο άνδρας είχε βρεθεί στο εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας.

Το «Live News» είχε εξασφαλίσει βίντεο ντοκουμέντο με το αυτοκίνητο της γυναίκας να κινείται. Όπως όλα δείχνουν, οδηγούσε ο 40χρονος και στο πίσω κάθισμα βρισκόταν η δολοφονημένη Ελευθερία Γιακουμάκη.

Η σχέση της με τον 40χρονο

Η 43χρονη Ελευθερία είχε μιλήσει στον αδελφό της για τις μεγάλες εντάσεις που είχε με τον σύντροφο της, εντάσεις που την έκαναν να απομακρυνθεί από εκείνον.

«Από τον σύντροφο της χώρισε πριν δύο μήνες. Υπήρχαν εντάσεις όσο ήταν σε σχέση μετά όμως δεν μου είχε πει ότι την ενοχλούσε ή κάτι τέτοιο. Μας είχε αφήσει ήσυχους».

Τον άνθρωπο αυτόν τον είχε γνωρίσει τον τελευταίο χρόνο. Μιλούσε ελάχιστα για εκείνον και μόνο όταν χώρισαν τον περασμένο Αύγουστο, η 43χρονη μίλησε στο περιβάλλον της για το πόσο ανακουφισμένη ήταν που έληξε αυτή η σχέση.

«Δεν ήθελα να την φέρνω σε δύσκολη θέση από τη στιγμή που μου ανακοίνωσε ότι είχαν βάλει τέλος στη σχέση τους. Τότε τον Αύγουστο του 2025 που μου είχε αναφέρει τον πρώτο χωρισμό τους γιατί μετά ξαναβρήκανε».

Η επανασύνδεση όμως δεν κράτησε παρά μερικούς μήνες. Ο οριστικός χωρισμός του συνέπεσε χρονικά με την απώλεια τους πατέρα της, κάτι που όπως φαίνεται της στοίχησε.

Πώς έγινε η γυναικοκτονία

Μιλώντας νωρίτερα στο MEGA και το Live News ο Βασίλης Λαμπρόπουλος ανέφερε ότι οι αστυνομικοί ήταν βέβαιοι ότι στην περιοχή που γίνονταν οι έρευνες ανάμεσα σε Δαφνές και Αθανάτους, είχαν μεταβεί ο 40χρονος με την 43χρονη Ελευθερία.

Η Ελευθερία φαίνεται να έχει μεταβεί στο σημείο με ένα άσπρο αυτοκίνητο, ενώ ο 40χρονος με τη μηχανή του. Εκεί εξέφραζαν τους φόβους τους ότι συνέβη κάτι τραγικό με την Ελευθερία όπως και επιβεβαιώθηκε.

Στη συνέχεια 40χρονος φεύγει με τη μηχανή, και σύμφωνα με τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές, είτε λόγω του ότι είναι ταραγμένος, είτε γιατί θέλει να σκηνοθετήσει άλλοθι και να δικαιολογήσει κάποιους τραυματισμούς, πέφτει με τη μηχανή του, η οποία στη συνέχεια βρίσκεται κατεστραμμένη.

Προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του

Παρότι έχει κινητό, πάει προς ένα τοπικό καφέ για να τηλεφωνήσει αφενός για να έρθει γερανός να πάρει τη μηχανή και αφετέρου για να καλέσει ταξί να τον μεταφέρει. Το τηλεφώνημα από το καφέ, η αστυνομία το αποδίδει στην προσπάθειά να χτιστεί ένα άλλοθι.

Από κει και πέρα, θεωρούν οι αστυνομικοί ότι επέστρεψε με το αυτοκίνητό του στο σημείο, με σκοπό να εξαφανίσει τα ίχνη του. Παίρνει το άσπρο αυτοκίνητο της 43χρονης, με τους αστυνομικούς να εκτιμούν πως μέσα βρισκόταν και η άτυχη γυναίκα, και πηγαίνει στην αντίθετη κατεύθυνση, όχι προς το Ηράκλειο, αλλά προς τη Μεσαρά με σκοπό να εξαφανίσει το αυτοκίνητο και πιθανόν και τη σωρό που βρίσκεται μέσα.

