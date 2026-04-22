Στο «κόκκινο» βρίσκεται ξανά η κυκλοφορία στον Κηφισό, με τους οδηγούς να χρειάζονται υπομονή καθώς η Αθήνα αντιμετωπίζει έντονο μποτιλιάρισμα σε βασικούς οδικούς άξονες.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο ρεύμα προς Λαμία, όπου οι ουρές των οχημάτων ξεκινούν από το ύψος του Μοσχάτου και εκτείνονται αδιάκοπα μέχρι τη Λυκόβρυση και την Κηφισιά. Η κατάσταση είναι δύσκολη και στο αντίθετο ρεύμα προς Πειραιά, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες σε μεγάλο μέρος της διαδρομής.

Πέρα από τον Κηφισό, σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στις συνδέσεις με την Αττική Οδό και στη λεωφόρο Αθηνών. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται επίσης στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος της Ηλιούπολης και στην περιοχή γύρω από του Ζωγράφου.

Στο κέντρο της πόλης, η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας, όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις και συνεχείς ουρές οχημάτων.