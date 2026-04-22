Ο Ολυμπιακός ενισχύει το ρόστερ του ενόψει της νέας σεζόν στο βόλεϊ, φέρνοντας στο λιμάνι του Πειραιά τον Μάρτιν Ατανάσοφ, έναν από τους πιο καταξιωμένους ακραίους της ευρωπαϊκής σκηνής.

Ο 29χρονος Βούλγαρος (1.99μ.), που τη φετινή χρονιά αγωνίστηκε στη Μόντσα και στη συνέχεια στην Τζακάρτα, προσθέτει εμπειρία και ποιότητα στην τριπλέτα των ακραίων του Ολυμπιακού, μαζί με τους Ράπτη και Κωτσάκη, ενώ η ομάδα συνεχίζει την αναζήτηση ενός ακόμη ξένου για την ολοκλήρωση του παζλ.

Η καριέρα του Ατανάσοφ είναι γεμάτη παραστάσεις από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχει αγωνιστεί σε Βουλγαρία, Τουρκία, Γερμανία, Γαλλία και Ρωσία, φορώντας μεταξύ άλλων τις φανέλες των Φριντριχσάφεν, Λοκομοτίβ Νοβοσιμπίρσκ και Γαλατασαράι, ενώ με την Εθνική Βουλγαρίας κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Δύο φορές μάλιστα έχει αναδειχθεί κορυφαίος ακραίος στο Champions League.

Σε παλαιότερες δηλώσεις του, ο ίδιος έχει τονίσει πως η πορεία του στο βόλεϊ ξεκίνησε λόγω της οικογένειάς του: «Ξεκίνησα το βόλεϊ εξαιτίας της οικογένειάς μου. Αυτοί είναι οι “ένοχοι”», είχε πει χαρακτηριστικά, ενώ για τα πρώτα του βήματα είχε προσθέσει: «Στη Λέφσκι μάθαμε τι σημαίνει νοοτροπία νικητή».

Παράλληλα, υπογράμμισε πως κάθε στάδιο της καριέρας του τον έκανε πιο δυνατό: «Κάθε χρόνο νιώθω πιο σίγουρος για τον εαυτό μου. Υπάρχουν δυσκολίες, αλλά προσπαθώ να βλέπω πάντα τη θετική πλευρά».

Με την προσθήκη του Ατανάσοφ, ο Ολυμπιακός διαμορφώνει σταδιακά το νέο του ρόστερ, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει ως εξής:

Πασαδόροι: Μπαράνοβιτς (Ιτα), Χασμπάλα

Ακραίοι: Ατανάσοφ (Βου), Ράπτης, Ξένος, Κωτσάκης

Κεντρικοί: Πιτακούδης, Βαιόπουλος, Ξένος

Λίμπερο: Τζιάβρας, Κωνσταντινίδης