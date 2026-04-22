Η Apple αποφάσισε να τοποθετήσει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τον επικεφαλής υλικού (hardware) της εταιρείας, ο οποίος αναμένεται να διαδεχθεί το σημερινό αφεντικό Τιμ Κουκ από τον Σεπτέμβριο.

Ο Τζον Τέρνους έχει την ίδια ηλικία (50 έτη) με αυτή του Κουκ όταν ο τελευταίος είχε αναλάβει τα ηνία από τον Στιβ Τζομπς. Πρόκειται για τον “τρίτο άνθρωπο” της Apple αφού το επώνυμο του στα λατινικά είναι διανεμητικό αριθμητικό επίθετο που υποδηλώνει ομάδες των τριών.

Ο Κουκ θα παραμείνει στην εταιρεία ως εκτελεστικός πρόεδρος όταν αναλάβει ο Τέρνους την 1η Σεπτεμβρίου, ανέφερε η Apple σε ανακοίνωσή της.

Το μεγάλο στοίχημα του Τέρνους θα είναι να οδηγήσει την εταιρεία στη νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) όπου ο ανταγωνισμός τρέχει με τεράστιες ταχύτητες. Δεν ήταν τυχαίο που τα τελευταία χρόνια η εταιρεία είχε αφήσει τον Τέρνους να μιλήσει δημοσίως για προϊόντα της, σε μια προσπάθεια να ενισχύει το προφίλ του νέου της επικεφαλής. Η Apple σπάνια αφήνει τα εκτελεστικά στελέχη της να μιλούν δημοσίως.

Ο Τέρνους, ο οποίος εντάχθηκε στην Apple το 2001, έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην αναβίωση προϊόντων όπως το Mac, το οποίο έχει κερδίσει μερίδιο αγοράς έναντι των PC. Αν και έχει διατηρήσει χαμηλό δημόσιο προφίλ, έχει εμπλακεί ενεργά στη διαμόρφωση των σημαντικών προϊόντων της Apple, όπως τα iPad και τα AirPods.

Το στοίχημα της ΤΝ

Η μετάβαση έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την Apple. Επειτα από χρόνια στην κορυφή της λίστας με τις εταιρείες που έχουν τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στον κόσμο, η Apple έχασε το στέμμα της από την εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης Nvidia. Αυτό συνέβη καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για την έλλειψη καινοτομίας στην τεχνητή νοημοσύνη – την τεχνολογία που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι εργάζονται, δημιουργούν και λαμβάνουν πληροφορίες, σχολίαζε το Reuters.

Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στο iPhone, το οποίο χαρακτηρίζεται ως το πιο επιτυχημένο καταναλωτικό προϊόν στην ιστορία, μπορεί να είναι η πιο δύσκολη πρόκληση για τον Τέρνους, σημειώνεται ακόμη.

Στο πλαίσιο των κινήσεων να κερδίσει έδαφος στην τεχνητή νοημοσύνη, η Apple τον Ιανουάριο συνήψε συμφωνία με τον μακροχρόνιο αντίπαλό της στα smartphones, την Google της Alphabet, για να χρησιμοποιήσει το Gemini της Google σε μια προσπάθεια να βελτιώσει τον εικονικό βοηθό Siri με τεχνολογίες ΤΝ.

Η επιτυχία του Κουκ στην εταιρεία ήταν μεγάλη και τώρα ο Τέρνους θα επιχειρήσει να τη μιμηθεί. Η αξία των μετοχών της εταιρείας έχει 20πλασιαστεί από τότε που ο Κουκ ανέλαβε τα καθήκοντά του ως διευθύνων σύμβουλος τον Αύγουστο του 2011.

Ο 65χρονος σήμερα Κουκ προσελήφθη από τον Τζομπς από την Compaq τη δεκαετία του 1990, σε μια εποχή που η εταιρεία ηλεκτρονικών υπολογιστών βρισκόταν σε άνθηση και ο Τζομπς προσπαθούσε να σώσει την Apple από την πτώχευση.

Δημιούργησε τη φήμη του στην Apple όταν ανέπτυξε εκτεταμένη αλυσίδα εφοδιασμού της αμερικανικής εταιρείες από παραγωγικές μονάδες στην Κίνα. Το μοντέλο Κουκ περιελάμβανε να τηρείται σε μεγάλο βαθμό το κόστος από την παραγωγή και τα αποθέματα προϊόντων εκτός βιβλίων της Apple, μεγιστοποιώντας παράλληλα τα κέρδη. Για δεκαετίες η Apple επένδυε συνεχώς στην Κίνα.

Παρά τη δημιουργία εγκαταστάσεων συναρμολόγησης στην Ινδία και το Βιετνάμ, η Apple εξακολουθεί να προμηθεύεται πολλά βασικά εξαρτήματα και υποσυστήματα από την Κίνα. Ο Κουκ δεν έχει ακόμη καταφέρει να παρουσιάσει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ένα iPhone που να είναι εξ ολοκλήρου «Made in USA».