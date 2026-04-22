Ο Ζακ Γαλιφιανάκης επιστρέφει μεσω μιας νεας σειράς του Netflix το «This Is a Gardening Show». Η σειρά ισορροπεί ανάμεσα στη γνώση, το χιούμορ και το οικολογικό μήνυμα. Τα έξι επεισόδια ξεχωρίζουν για τη φρεσκάδα και τη γοητεία τους.

Ο Γαλιφιανάκης μέσα από την σειρά αξιοποιεί τη δική του σχέση με την κηπουρική – ξεκίνησε να καλλιεργεί φιστίκια όταν μετακόμισε στο Λος Άντζελες – για να προσεγγίσει τον αρχάριο θεατή. Οι συζητήσεις του με παιδιά προσφέρουν αυθορμητισμό και χιούμορ, θυμίζοντας στιγμές από το Between Two Ferns.

Από τα χωράφια στις κάμερες – ένα μήνυμα για το μέλλον

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σειράς, ο Γαλιφιανάκης συνομιλεί με ειδικούς και επισκέπτεται φάρμες, όπως ένα αγρόκτημα ντομάτας όπου μαθαίνει ποιες ποικιλίες αντέχουν στην κλιματική κρίση. Σε μια άλλη σκηνή, μια ειδικός του εξηγεί την κομποστοποίηση.

Μικρά animation αφηγούνται ιστορίες για φρούτα και λαχανικά, ενώ τα time-lapse πλάνα δείχνουν τη μαγεία της ανάπτυξης των φυτών.

Ένα μάθημα οικολογίας με χιούμορ

Ο Γαλιφιανάκης δηλώνει ευθέως ότι γνωρίζει ελάχιστα για την κηπουρική, γεγονός που κάνει τη σειρά ακόμη πιο προσιτή. Οι αυτοσαρκαστικές στιγμές του, προσθέτουν αυθεντικότητα και αμεσότητα.

Στον πυρήνα της σειράς βρίσκεται το μήνυμα «Το μέλλον είναι αγροτικό». Ο παρουσιαστής υπενθυμίζει πως η ανθρωπότητα δεν μπορεί να συνεχίσει την αλόγιστη κατανάλωση χωρίς να μάθει να καλλιεργεί την τροφή της, επιλέγοντας να το δείξει μέσα από το χιούμορ και όχι τον διδακτισμό.

Για αρχάριους και όχι μόνο

Ίσως οι πιο έμπειροι λάτρεις της κηπουρικής να θεωρήσουν τη σειρά απλοϊκή. Για όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα, το This Is a Gardening Show αποτελεί ιδανική εισαγωγή: ευχάριστη και γεμάτη ενέργεια.

Η σειρά προβάλλεται στο Netflix και υπόσχεται να εμπνεύσει μια νέα γενιά κηπουρών.