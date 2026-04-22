«Καλώ όλους στην ΕΕ να είναι πραγματιστές, χρειαζόμαστε plan b εάν η κρίση στη Μέση Ανατολή επεκταθεί», τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συζήτησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στο πλαίσιο του 11oυ Economic Forum των Δελφών.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «πρέπει να υποστηρίξουμε διπλωματική λύση αλλά και να ετοιμαστούμε αύριο στο συμβούλιο για τα χειρότερα (σ.σ στην Κύπρο πραγματοποιείται αύριο άτυπη σύνοδος κορυφής)».

«Αντιμετωπίζουμε πιθανώς μια κρίση σημαντικών διαστάσεων. Είναι θέμα χρόνου, αν το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ συνεχιστεί, να έχουμε σημαντικές διαταραχές στον εφοδιασμό πετρελαίου και προϊόντων, σημαντικές αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, ελλείψεις στα λιπάσματα, αύξηση του πληθωρισμού και μείωση της ανάπτυξης.

(…) Χρειαζόμαστε plan b αν η κρίση στη Μέση Ανατολή παραταθεί, καμία χώρα δεν θα τα καταφέρει χωρίς ευρωπαϊκή στήριξη. Η Ελλάδα τα πηγαίνει καλύτερα από άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά καμία χώρα δεν μπορεί να θεωρείται θωρακισμένη απέναντι σε ένα σοκ τέτοιου μεγέθους».

Πράλληλα, ο πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να επενδύει μόνο στην ελπίδα μιας γρήγορης ομαλοποίησης, αλλά οφείλει να προετοιμάζεται και για το πιο δυσμενές σενάριο. «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για το χειρότερο, όπως μας δίδαξε και η εμπειρία της Ουκρανίας», ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι η παρούσα κρίση μπορεί να αποτελέσει αφορμή για έναν νέο ευρωπαϊκό επαναπροσδιορισμό σε ζητήματα στρατηγικής αυτονομίας και ενεργειακής ασφάλειας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε και το ζήτημα του ενεργειακού ρεαλισμού, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να επιμένει αποκλειστικά στη ρητορική της πράσινης μετάβασης, χωρίς ταυτόχρονα να διασφαλίζει την επάρκεια και την ασφάλεια εφοδιασμού. Με άλλα λόγια, κατέστησε σαφές ότι η ενεργειακή στρατηγική της Ε.Ε. πρέπει να απαντά όχι μόνο στις περιβαλλοντικές προκλήσεις, αλλά και στις πιέσεις που γεννά μια παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση.