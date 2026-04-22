Ο Ολυμπιακός πήρε μια σπουδαία και δραματική νίκη απέναντι στη Νόβι Μπέογκραντ με 16-15 στο «Γ. Καπαγέρωφ», σε ένα ματς γεμάτο ένταση, ρυθμό και συνεχείς ανατροπές. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον έλεγχο στα κρίσιμα σημεία, άντεξαν στην πίεση των Σέρβων και έκαναν το σημαντικό βήμα στη μάχη της πρόκρισης.

Ο αγώνας

Πρώτο οκτάλεπτο

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά, αν και η Νόβι Μπέογκραντ άνοιξε το σκορ με τον Πέρκοβιτς. Η απάντηση ήρθε άμεσα από τον Γενηδουνιά, ενώ ο Φουντούλης και ο Κάκαρης εκμεταλλεύτηκαν τις αποβολές για να δώσουν προβάδισμα στους Πειραιώτες. Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν ρυθμό, βρήκαν λύσεις στην επίθεση και με πρωταγωνιστές τους Δήμου και Φουντούλη έφτασαν στο 5-2. Παρά την αντίδραση των φιλοξενούμενων, ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο και έκλεισε το οκτάλεπτο μπροστά με 6-3.

Δεύτερο οκτάλεπτο

Στη δεύτερη περίοδο, η Νόβι Μπέογκραντ ανέβασε την απόδοσή της και με τον Λούκιτς μείωσε τη διαφορά, πιέζοντας την άμυνα των γηπεδούχων. Οι Σέρβοι πλησίασαν στο γκολ (6-5), όμως ο Νικολαΐδης έδωσε ανάσα στον Ολυμπιακό. Το παιχνίδι έγινε πιο κλειστό, με δυνατές μονομαχίες και λιγότερα γκολ, όμως οι «ερυθρόλευκοι» κράτησαν το προβάδισμα και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά με 9-7.

Τρίτο οκτάλεπτο

Η Νόβι Μπέογκραντ μπήκε πιο επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο και μείωσε σε 9-8, εκμεταλλευόμενη τον παίκτη παραπάνω. Ο Ολυμπιακός όμως απάντησε άμεσα με τον Κάκαρη και διατήρησε το +2. Το ματς συνέχισε σε υψηλό ρυθμό, με τις δύο ομάδες να σκοράρουν εναλλάξ, όμως οι Πειραιώτες είχαν τις λύσεις και με τον Ανγκιάλ και τον Ζάλανκι κράτησαν το προβάδισμα (13-12), παρά την πίεση των φιλοξενούμενων.

Τέταρτο οκτάλεπτο

Το τελευταίο οκτάλεπτο εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Ο Ολυμπιακός βρήκε κρίσιμα γκολ με Φουντούλη και Ζάλανκι για το 14-12 και το 15-13, όμως η Νόβι Μπέογκραντ δεν τα παράτησε και μείωσε εκ νέου. Στα τελευταία λεπτά, οι «ερυθρόλευκοι» διαχειρίστηκαν σωστά την πίεση, βρήκαν το καθοριστικό γκολ για το 16-14 και, παρά τη νέα μείωση των φιλοξενούμενων, κράτησαν τη νίκη με 16-15 μέχρι το φινάλε.

Τα οκτάλεπτα: 6-3, 3-4, 4-5, 3-3.

H βαθμολογία του ομίλου του Ολυμπιακού