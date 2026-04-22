Σαν σήμερα, πριν από δύο χρόνια, ο Ολυμπιακός έγραψε μία από τις πιο λαμπρές σελίδες στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, με την ομάδα της Κ19 να κατακτά το Youth League και να γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα που φτάνει σε ευρωπαϊκή κορυφή σε επίπεδο συλλόγων.

Με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από εκείνη τη σπουδαία επιτυχία, η ΠΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στα social media, τιμώντας τους ποδοσφαιριστές εκείνης της ιστορικής κατάκτησης. «Δύο χρόνια πριν, οι νέοι μας λέοντες κατέκτησαν την Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα.

Η ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου πέτυχε ένα σπάνιο επίτευγμα, που ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα και ανέδειξε τη δυναμική των ακαδημιών του συλλόγου.