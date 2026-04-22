Ελπιδοφόρα μηνύματα για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να υπάρξουν έως την Παρασκευή, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και πηγών από το Πακιστάν, όπως αναφέρει η εφημερίδα The New York Post.

Πηγές στο Ισλαμαμπάντ κάνουν λόγο για θετικές μεσολαβητικές προσπάθειες με την Τεχεράνη, αναζωπυρώνοντας τις ελπίδες για νέες ειρηνευτικές συνομιλίες μέσα στις επόμενες «36 έως 72 ώρες». Όταν ρωτήθηκε σχετικά για την πιθανότητα αυτής της εξέλιξης, ο Τραμπ απάντησε με μήνυμα κειμένου: «Είναι πιθανό! Πρόεδρος DJT».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του αμερικανού προέδρου ότι θα παρατείνει την ισχύουσα κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, έως ότου η διχασμένη ηγεσία της χώρας καταθέσει «ενιαία πρόταση» για το μέλλον των διαπραγματεύσεων.

«Έχω δώσει εντολή στις Ένοπλες Δυνάμεις μας να συνεχίσουν τον αποκλεισμό και, σε κάθε άλλη πτυχή, να παραμείνουν έτοιμες και ικανές. Ως εκ τούτου, θα παρατείνω την κατάπαυση του πυρός μέχρι να υποβληθεί η πρότασή τους και να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social την Τρίτη.

Το Πακιστάν ως μεσολαβητής

Στο μεταξύ, το Ισλαμαμπάντ συνεχίζει τις διπλωματικές του επαφές με την Τεχεράνη, με τις εκτιμήσεις για το χρονοδιάγραμμα να βασίζονται στην πρόοδο αυτών των προσπαθειών, σύμφωνα με πακιστανική πηγή.

«Η κατάπαυση του πυρός τηρείται παρά τη σκληρή ρητορική, γεγονός που δείχνει θετική πρόθεση και από τις δύο πλευρές», ανέφερε η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει στρατιωτική κλιμάκωση από καμία πλευρά».

«Το Πακιστάν παραμένει ο βασικός μεσολαβητής», κατέληξε η πηγή.