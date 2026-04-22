Συναγερμός σήμανε στην πόλη Μπορλένγκε της κεντρικής Σουηδίας, έπειτα από απειλές που έλαβε η αστυνομία και οι οποίες φέρονται να στοχοθετούσαν σχολεία της περιοχής. Ως αποτέλεσμα, τουλάχιστον 20 σχολεία ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Μπορλένγκε, «η απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο που ελήφθη λόγω πιθανής απειλής βίας κατά των σχολικών δραστηριοτήτων». Ο δήμος απαρίθμησε 16 δημόσια σχολεία που έκλεισαν, ενώ πέντε ιδιωτικά σχολεία προχώρησαν επίσης σε αναστολή μαθημάτων, όπως μετέδωσαν σουηδικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι έλαβε πληροφορίες για «απειλές που στοχοθετούν σχολεία στο Μπορλένγκε» και ανακοίνωσε την έναρξη προκαταρκτικής έρευνας για «σοβαρές παράνομες απειλές εναντίον μιας ομάδας». Όπως σημειώνεται, «είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν η απειλή είναι βάσιμη ή όχι».

Το Μπορλένγκε, πόλη περίπου 45.000 κατοίκων που βρίσκεται 200 χιλιόμετρα βόρεια της Στοκχόλμης, σπάνια αντιμετωπίζει περιστατικά βίας σε σχολεία. Ωστόσο, η πρόσφατη κινητοποίηση των αρχών υπογραμμίζει την αυξημένη ανησυχία για την ασφάλεια των μαθητών.

Παλαιότερα περιστατικά βίας στη Σουηδία

Τον Φεβρουάριο του 2025, ένας 35χρονος ένοπλος σκότωσε 10 άτομα σε κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων στο Έρεμπρο, στη χειρότερη μαζική ένοπλη επίθεση στην ιστορία της χώρας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης αντιμετώπιζε οικονομικά και ψυχολογικά προβλήματα και επιδίωκε να δώσει τέλος στη ζωή του.

Αντίστοιχα, τον Μάρτιο του 2022, ένας 18χρονος μαθητής μαχαίρωσε θανάσιμα δύο καθηγητές σε λύκειο του Μάλμε, ενώ τον Οκτώβριο του 2015, τρία άτομα σκοτώθηκαν σε ρατσιστικά υποκινούμενη επίθεση σε σχολείο στο Τρολχάταν, από δράστη οπλισμένο με σπαθί, ο οποίος στη συνέχεια έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας.