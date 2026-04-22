Ο Ιρανός υπουργός Γεωργίας δήλωσε ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών δεν επηρεάζει τη δυνατότητα της χώρας να εξασφαλίζει αγαθά πρώτης ανάγκης και τρόφιμα για τον πληθυσμό.

«Παρά τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να παρέχουμε αγαθά πρώτης ανάγκης και τρόφιμα, διότι, λόγω του μεγέθους της χώρας, είναι δυνατόν να γίνονται εισαγωγές από διάφορα σύνορα», δήλωσε ο υπουργός Γεωργίας Γκολαμρεζά Νούρι.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna, ο Νούρι πρόσθεσε ότι «περίπου το 85% των αγροτικών προϊόντων και των αγαθών πρώτης ανάγκης παράγονται τοπικά, άρα η επισιτιστική ασφάλεια της χώρας είναι διασφαλισμένη».

Η Ουάσινγκτον επέβαλε ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια στις 13 Απριλίου, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση προσωρινής κατάπαυσης πυρός στον πόλεμο μεταξύ του Ιράν, από τη μία πλευρά, και των ΗΠΑ και του Ισραήλ, από την άλλη.

Το Ιράν, το οποίο έχει αποκλείσει τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ εδώ και εβδομάδες, έχει επικρίνει έντονα τον αμερικανικό αποκλεισμό, κάνοντας λόγο για παραβίαση της εκεχειρίας.