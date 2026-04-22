Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, δεκάδες αστυνομικοί και διασώστες της ΕΜΑΚ επιχειρούν στο όρος Γιούχτας, με τη συνδρομή σκύλων και drones. Αναζητούν ίχνη της γυναίκας που αγνοείται από την Κυριακή 19 Απριλίου. Το κινητό της τηλέφωνο εντοπίστηκε για τελευταία φορά να εκπέμπει σήμα στην ίδια περιοχή.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή με φαράγγια και γκρεμούς, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των αρχών. Ελπίδα των ερευνητών παραμένει ο εντοπισμός του λευκού τζιπ με το οποίο η 43χρονη έφυγε από το σπίτι της στις Δάφνες Ηρακλείου, αφήνοντας σημείωμα που ανέφερε: «πάω μια βόλτα, δεν θα αργήσω να γυρίσω».

Η αυτοκτονία του πρώην συντρόφου περιπλέκει την υπόθεση

Η αυτοκτονία του 39χρονου πρώην συντρόφου της λίγες ώρες μετά τη νέα του κλήση για κατάθεση στην ΕΛ.ΑΣ. προσέθεσε νέα διάσταση στο θρίλερ. Ο ιδιοκτήτης επιχείρησης με τέντες στο Ηράκλειο, σύμφωνα με πληροφορίες, δυσκολευόταν να αποδεχθεί τον χωρισμό και φέρεται να ασκούσε πιέσεις στην 43χρονη να επανασυνδεθούν.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν πληροφορίες ότι ο 39χρονος είχε τοποθετήσει GPS tracker στο όχημα της πρώην συντρόφου του. Το κινητό του τηλέφωνο, που έχει σταλεί στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, αναμένεται να δώσει κρίσιμες απαντήσεις για τις επικοινωνίες τους πριν από την εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη.

Καταθέσεις και μαρτυρίες από το περιβάλλον της αγνοούμενης

Οι αστυνομικοί της Υ.Δ.Ε.Ε. Ηρακλείου συνεχίζουν να λαμβάνουν καταθέσεις από συγγενείς και φίλους τόσο της αγνοούμενης όσο και του αυτόχειρα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη μαρτυρία του αδερφού της γυναίκας, ο οποίος εντόπισε τον 39χρονο νεκρό έξω από το εκκλησάκι της Παναγίας Μαλεβή.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο αδερφός της 43χρονης δήλωσε: «Όταν έφυγε η αδερφή μου άφησε σημείωμα στα παιδιά όπου έγραφε “φεύγω μια βόλτα με το αμάξι και θα επιστρέψω”. Η αδερφή μου ήταν ζευγάρι περίπου 1,5 χρόνο με τον 39χρονο και είχαν χωρίσει τους τελευταίους δύο μήνες. Είχαν εντάσεις μεταξύ τους, προσπάθησα να τους τα λύσω, αλλά δεν μπορούσα να βγάλω άκρη, ήταν λίγο επιθετικός και λίγο απότομος ο πρώην της. Πιστεύω πως θα μπορούσε να κάνει κακό στην αδερφή μου, είχε τέτοιες τάσεις. Τη ζήλευε πολύ, το είχα καταλάβει από τη συμπεριφορά του. Δεν νομίζω να την είχε χτυπήσει, αλλά νομίζω ότι την είχε εξυβρίσει».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Ξέρω καλά ότι ο πρώην σύντροφός της είχε μια επιχείρηση που δεν πήγαινε καλά και άρχισε να πίνει γιατί ζοριζόταν πολύ εκεί νομίζω ότι άρχισε η ιστορία μεταξύ τους και χάθηκε η επαφή. Πριν χωρίσουν είχα μπει στη μέση για να βοηθήσω, του είχα μιλήσει. Πιστεύω ότι η αυτοκτονία του συνδέεται με την εξαφάνιση της αδερφής μου».