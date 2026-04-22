Αποσωληνώθηκε η 16χρονη που νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, σύμφωνα με ενημέρωση από την ΠΟΕΔΗΝ. Η ανήλικη αναπνέει κανονικά, αντιλαμβάνεται τους γονείς της και παρουσιάζει κινητικότητα, γεγονός που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την πορεία της υγείας της.

Η αποσωλήνωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (21/04), μετά από ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ του νοσοκομείου. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάστασή της, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για την εξέλιξή της.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το κορίτσι έχει ακόμη μπροστά της αρκετά ζητήματα να αντιμετωπίσει, ωστόσο το θετικό είναι ότι κέρδισε τη μάχη για τη ζωή. Η πορεία ανάρρωσής της θα συνεχιστεί με συστηματική ιατρική υποστήριξη και αποκατάσταση.

Η κατάθεση του Σουδανού οδηγού

Στις 21 Απριλίου 2026 κατέθεσε ο Σουδανός για την ανήλικη που παρέσυρε. Όπως είπε, «Στο σημείο δεν υπήρχε κάποια διάβαση και η κοπέλα πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά. Μετά τη σύγκρουση πανικοβλήθηκα αλλά στη συνέχεια πήγα και παραδόθηκα».

Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση που προκάλεσε βαριά σωματική βλάβη, εγκατάλειψη τόπου τροχαίου με κίνδυνο ζωής και οδήγηση χωρίς δίπλωμα.

Γνώριμος των Αρχών

Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις Αρχές. Σε ηλικία 14 ετών είχε συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών σε μαθητές δύο σχολείων στο κέντρο της Αθήνας.

Από την έρευνα προέκυψε ότι και ο 20χρονος που παρουσιάστηκε στο τμήμα εμπλέκεται σε κύκλωμα ναρκωτικών, στο οποίο συμμετείχε και ο 16χρονος. Οι δύο φέρονται να είναι μέλη της ίδιας συμμορίας, στην οποία εμπλέκονται επίσης η μητέρα και ο πατριός του 16χρονου, καθώς και οι δύο αδελφές του 20χρονου.

Καταθέσεις των εμπλεκομένων

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος κατέθεσε: «Η μηχανή ανήκει στην 20χρονη. Την γνωρίζω αρκετά χρόνια, από το σχολείο, όπως και τον 20χρονο φίλο της. Τους ζήτησα τη μηχανή πριν από δύο εβδομάδες για να δουλέψω ως delivery, ήθελα να βοηθήσω τη μητέρα μου που έχει οικονομικά προβλήματα. Τους έδωσα μερικά χρήματα για να τους ευχαριστήσω».

Και πρόσθεσε: «Κινούμασταν στη Λιοσίων με ταχύτητα περίπου 60 χιλιόμετρα, φορούσαμε και οι δύο κράνη. Είδα μία κοπέλα να περνάει τον δρόμο και να κοιτάζει από την απέναντι πλευρά. Αμέσως πάτησα φρένο αλλά δεν μπόρεσα να την αποφύγω και την χτύπησα. Πέσαμε όλοι στον δρόμο».

Από την πλευρά του, ο 20χρονος κατέθεσε: «Έχω σχέση με την 20χρονη και μου είχε παραχωρήσει τη μηχανή. Είχε δώσει σε εμένα το μοναδικό κλειδί και την οδηγώ περίπου έναν χρόνο. Πολύ παλιά την είχα δώσει σε έναν ξάδερφό μου, μια-δυο φορές. Είχα να τη χρησιμοποιήσω 13 ημέρες. Το Σάββατο πήρα το κλειδί από την τσάντα της 20χρονης και πήγαμε μαζί να πάρουμε το μηχανάκι, όμως δεν ήταν εκεί. Αρχίσαμε να ψάχνουμε και στη συνέχεια πήγαμε στο τμήμα να δηλώσουμε κλοπή».

«Ήθελα να αυτοκτονήσω»

Ο 16χρονος φέρεται να δήλωσε ακόμη: «Έπαθα σοκ, ‘κοκκάλωσα’. Φοβήθηκα πάρα πολύ και πήρα το μηχανάκι και έφυγα με τον φίλο μου. Αφήσαμε κάπου το μηχανάκι, δεν θυμάμαι πού, και πήραμε μετρό. Ήμασταν και οι δύο πολύ αγχωμένοι και τρομαγμένοι. Δεν ήξερα τι να κάνω. Ήθελα να αυτοκτονήσω. Πήρα τηλέφωνο τον 20χρονο φίλο μου και του είπα τι έγινε, εκείνος δεν μου έλεγε τίποτα, τα είχε χαμένα. Όλο το βράδυ δεν κοιμήθηκα, δεν γύρισα σπίτι μου. Είχα μετανιώσει για ό,τι έκανα. Το πρωί που ξύπνησα πήρα την απόφαση να πάω να παραδοθώ».