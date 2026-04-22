Στις 4:40 τα ξημερώματα, στη Βόσπορου 83 στη Νέα Ιωνία, σημειώθηκε επεισόδιο με πρωταγωνιστές υπάλληλο απορριμματοφόρου και έναν νεαρό άνδρα.

Ο ημεδαπός υπάλληλος καθαριόττηας, γεννημένος το 1973, κατέθεσε ότι την ώρα που βρισκόταν στο υπηρεσιακό όχημα, τους προσέγγισε νεαρός ο οποίος τους επιτέθηκε φραστικά.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο νεαρός φέρεται να έδειξε όπλο που είχε στη ζώνη του, ισχυριζόμενος ότι το απορριμματοφόρο χτύπησε το αυτοκίνητό του με κάδο απορριμμάτων.

Μετά το περιστατικό, ο νεαρός επιβιβάστηκε σε όχημα χωρίς πινακίδες και διέφυγε από το σημείο.