Πριν από δέκα μήνες και συγκεκριμένα στις 20 Ιουνίου του 2025 η ΑΕΚ παρουσίασε στο κοινό της τον Μάρκο Νίκολιτς. Σε εκείνη τη συνέντευξη Τύπου ο σέρβος τεχνικός μίλησε με ρεαλισμό, δεν είπε μεγάλα λόγια για να γίνει αρεστός στον κόσμο, αλλά έδωσε το στίγμα του για την ομάδα που είχε στο μυαλό του. «Δεν με ενδιαφέρει τόσο πώς θα είμαστε τον Οκτώβριο, νιώθω σίγουρος για αυτό, αλλά αυτό που θέλω είναι να περάσουμε τη δυσκολία που έχουμε», ήταν μία από τις ατάκες που έμειναν από τότε. Ο Νίκολιτς ήρθε στην ΑΕΚ γνωρίζοντας την τεράστια απαίτηση για πρόκριση στη league phase του Conference League. Για να συμβεί αυτό θα έπρεπε να πάρει τρεις σερί προκρίσεις χωρίς περιθώριο λάθους.

Δεν το είχε ξανακάνει η Ενωση ποτέ πριν, το έκανε αυτός. Κι από εκεί και πέρα, κέρδισε χρόνο και ηρεμία για την εξέλιξη του πρότζεκτ. Αν σε κάτι έπεσε έξω, ήταν ότι η ομάδα του θα έδειχνε τις πραγματικές της δυνατότητες από τον Οκτώβριο. Αυτό συνέβη από τον Νοέμβριο και έκτοτε η ΑΕΚ μετράει έξι μήνες και 20 ματς χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα. Μάλλον θα του το συγχωρέσει ο κόσμος της Ενωσης ότι έπεσε εκτός στο χρονοδιάγραμμα για λίγες εβδομάδες. «Ξέρω τις προσδοκίες που υπάρχουν. Δεν ζητάω δικαιολογίες», είπε σε άλλο σημείο της αρχικής του τοποθέτησης εκείνο το απόγευμα. Οντως, ο Νίκολιτς ήρθε απόλυτα συνειδητοποιημένος για όσα τον περίμεναν και δεν έψαξε ποτέ δικαιολογίες.

Ούτε για κάποια μεταγραφή που ήθελε και δεν έγινε, ούτε για τραυματισμούς, ούτε για ατυχίες. Αντίθετα, το μεγάλο νικηφόρο σερί σε Ελλάδα και Ευρώπη τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο το έκανε έχοντας να διαχειριστεί ουκ ολίγα προβλήματα με το ρόστερ του. «Πρώτα από όλα αγαπάω το ποδόσφαιρο. Κυρίως αγαπάω τα αποτελέσματα», σημείωσε αργότερα. Σε όλες τις διοργανώσεις φέτος η ΑΕΚ έχει 13 νίκες με 1-0. Κάποια στιγμή στη σεζόν μάλιστα χλευάστηκε για το γεγονός ότι έπαιρνε τα ματς με αυτό το σκορ. Ο Νίκολιτς ήξερε όμως ότι έτσι θα χτίσει αυτοπεποίθηση σε μία ομάδα με καταρρακωμένη ψυχολογία από την περσινή σεζόν και θα ερχόταν η ώρα που θα μπορούσε να ανοίξει και τα σκορ. Εξάλλου κάποια από αυτά τα 1-0 ήταν και συγκυριακά. Θα μπορούσε το εύρος του σκορ να είναι ακόμα μεγαλύτερο.

Αναφερόμενος στους παίκτες με τους οποίους θέλει να δουλέψει ο Νίκολιτς είπε τότε: «Θέλω παίκτες πεινασμένους και όχι να έρθουν για τα εστιατόρια και τα μνημεία της Αθήνας, παίκτες που θα είναι διατεθειμένοι να δουλέψουν σκληρά». Τα δύο τελευταία ματς με Ράγιο και ΠΑΟΚ να δει μόνο κανείς, μπορεί να καταλάβει τι εννοούσε ο Σέρβος τότε. Ή την εικόνα του ματωμένου Ρέλβας στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. «Θα παίξουμε καλά, θα παίξουμε όχι και τόσο καλά, αλλά θα παλεύουμε σαν ζώα μέσα στο γήπεδο», είχε προσθέσει απευθυνόμενος στον κόσμο της ΑΕΚ. Αυτή ήταν μία υπόσχεση και αν μη τι άλλο την τήρησε.

Βέβαια η Ενωση δεν έχει κατακτήσει τίποτα αυτή την στιγμή. Εχει ένα σημαντικό προβάδισμα για τον τίτλο, αλλά αυτοί οι πέντε βαθμοί δεν της εξασφαλίζουν κάτι οριστικά. Πρώτοι από όλους το αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι άνθρωποι της ΑΕΚ. Τόσο ο Νίκολιτς όσο και οι παίκτες του σε δηλώσεις μετά τον ΠΑΟΚ ήταν ξεκάθαροι: «Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα».