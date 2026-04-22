Η τελετή των Laureus World Sports Awards, που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη στο «Palacio de Cibeles», ανέδειξε τον Λαμίν Γιαμάλ ως κορυφαίο νέο αθλητή της χρονιάς, επιβραβεύοντας την εντυπωσιακή του παρουσία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα συγκέντρωσε τα βλέμματα τόσο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, όσο και μετά την απονομή, όπου φωτογραφήθηκε και αντάλλαξε στιγμές με μεγάλους αστέρες του αθλητισμού, ενώ υπέγραψε αυτόγραφα σε θαυμαστές.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Γιαμάλ μοιράστηκε στιγμιότυπα στα social media, όπου εμφανίζεται μέσα σε ιδιωτικό αεροσκάφος μαζί με φίλους, να απολαμβάνει γεύμα από McDonald’s, έχοντας δίπλα του το βραβείο του.