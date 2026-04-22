Το Volkswagen T-Roc διακρίνεται για την δυναμική του εικόνα με προηγμένη πλατφόρμα MQB evo, ήπια υβριδική τεχνολογία 48V, υψηλό επίπεδο ασφάλειας, αυξημένους χώρους και χώρο αποσκευών 475 λίτρων, το νέο T-Roc ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις απαιτήσεις του σύγχρονου οδηγού και της καθημερινότητας.

Γι’ αυτό και συνεχίζει να αποτελεί ένα SUV που εμπνέει. Έχει σημειώσει πάνω από 2 εκατομμύρια πωλήσεις για το T–Roc από το λανσάρισμά του το 2017

ενώ 48.709 πωλήσεις του έχουν επιτευχθεί στην Ευρώπη το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η επιτυχία του T-Roc ενισχύεται ακόμη περισσότερο από τη συνολική δυναμική της ίδιας της μάρκας. Το πρώτο τρίμηνο του έτους, η Volkswagen επιβεβαίωσε την ηγετική της θέση στην ευρωπαϊκή αγορά, με 343.888 πωλήσεις και μερίδιο 9,9%, αναδεικνύοντας τη δύναμη του χαρτοφυλακίου της και τη σταθερή εμπιστοσύνη που απολαμβάνει από τους Ευρωπαίους πελάτες.