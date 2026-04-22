Το IONIQ 3 είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό, ευέλικτο compact hatchback, ευρύχωρο, άνετο εσωτερικό αντανακλώντας το όραμα της Hyundai “Progress for Humanity”. Εισάγοντας την τυπολογία “Aero Hatch”, το αμάξωμά του είναι βελτιστοποιημένο για αεροδυναμική απόδοση, γενναιόδωρους χώρους στο εσωτερικό και σπορ χαρακτήρα.

Βασισμένο στην Electric–Global Modular Platform (E–GMP) του Hyundai Motor Group με ηλεκτρική αρχιτεκτονική 400 Volt, το όχημα προσφέρει έναν ισορροπημένο συνδυασμό αποδοτικότητας, αυτονομίας και γρήγορης φόρτισης . Διατίθενται δύο επιλογές μπαταρίας, προσφέροντας αυτονομία κατά WLTP άνω των 344 km (Standard Range), ενώ η έκδοση Long Range ξεπερνά τα 496 km, τοποθετώντας το μοντέλο σε κορυφαίο επίπεδο στην κατηγορία του.

Η έκδοση N Line απευθύνεται σε πελάτες που αναζητούν μια πιο δυναμική και σπορ οπτική έκφραση. Προσφέρει μπαταρία 42,2 kWh (Standard Range) / 61 kWh (Long Range) με αυτονομία άνω των 344 χλμ.

Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει Σύστημα infotainment Pleos Connect βασισμένο σε Android Automotive OS (AAOS), Οθόνες 12,9 ή 14,6 ιντσών για σαφή και διαισθητική πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες του οχήματος, την πλοήγηση και τη συνδεσιμότητα, Hyundai Digital Key 2 για είσοδο χωρίς κλειδί μέσω smartphone ή wearable, ανάλογα με την αγορά, Λειτουργία Vehicle–to–Load (V2L) εσωτερικά και εξωτερικά, καθώς και Plug & Charge και δυνατότητα για Ταχεία φόρτιση DC (10%–80% σε 29 λεπτά [Standard] / 30 λεπτά [Long]).

Σε επίπεδο ασφάλειας προσφέρει τις Τεχνολογίες ADAS τελευταίας γενιάς, όπως Highway Driving Assist 2 (HDA2), Remote Smart Parking Assist (RSPA), Memory Reverse Assist (MRA), Surround View Monitor (SVM) και Blind-Spot View Monitor (BVM), υποστηριζόμενες από επτά στάνταρ αερόσακους κ.α.