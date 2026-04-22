Η παρουσίαση του βιβλίου του Λεωνίδα Μακρή «Γιάννης Μπουτάρης: Η πολιτική αλλιώς», σε συντονισμό της Δώρας Αναγνωστοπούλου, ήταν ενδεικτική της συζήτησης που γίνεται στον προοδευτικό χώρο, όμως αρκετή για να μην παραγάγει περισσότερες ειδήσεις πέραν της κοινής φωτογραφίας – η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τον εμβληματικό δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, όμως απηχούσε στις σημερινές ανάγκες και αναζητήσεις του προοδευτικού χώρου.

Αντικατοπτρίζοντας το κλίμα που επικρατεί στον αριστερό χώρο εν αναμονή της επιστροφής του, η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα κέντρισε το ενδιαφέρον αρκετών στελεχών και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Ολγα Γεροβασίλη, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, ο Κώστας Ζαχαριάδης, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, η Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ενώ το «παρών» έδωσαν και πρόσωπα που βρίσκονται πλέον στο στρατόπεδο της Αμαλίας, όπως ο Γιώργος Μπουλμπασάκος και ο Αντώνης Σαουλίδης, αλλά και πρόσωπα στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, η Κατερίνα Μπατζελή και στελέχη κοντά στον Χάρη Δούκα – επίσης εκεί βρέθηκαν η Αθηνά Λινού και ο Ευάγγελος Αποστολάκης.

«Κάποιοι επιλέξαμε με κόστος»

«Θυμάμαι στήριξε κριτικά την προσπάθεια της κυβέρνησής μου για απαλλαγή από τη μνημονιακή επιτροπεία. Αλλά στάθηκε σθεναρά υπέρ του “ναι” στο δημοψήφισμα», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. «Εκεί όμως που έδειξε το μεγαλύτερο θάρρος και τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα ήταν στη Συμφωνία των Πρεσπών. Κι αυτή δεν ήταν καθόλου εύκολη απόφαση, όταν μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη». Ο πρώην πρωθυπουργός θύμισε και τη στάση που κράτησαν οι πολιτικές δυνάμεις της εποχής, η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, εκείνη την περίοδο: «Θέλω απλά να θυμίσω ότι σε αυτή τη μάχη, που αποτέλεσε μια από τις πιο κλασικές διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στον πατριωτισμό και την πατριδοκαπηλία, ανάμεσα στην πρόοδο και τη συντήρηση», σχολίασε, «κάποιοι επιλέξαμε με κόστος την προοδευτική και την πατριωτική τοποθέτηση. Και κάποιοι, όχι μόνο από τη Δεξιά, την ψηφοθηρία και την πατριδοκαπηλία. Ο Μπουτάρης ήταν ένας από εμάς». Αφήνοντας τις αιχμές του και για τη σημερινή κατάσταση, λέγοντας πως η εικόνα του πολιτικού συστήματος, «η αδυναμία του να πείσει, η ανικανότητά του να παράγει δικαιοσύνη και πρόοδο, το επιβεβαιώνει. Οταν μάλιστα η κοινωνική ιδιοτέλεια συνοδεύεται από την αδελφή της, τη διαφθορά, τότε ο φαύλος κύκλος της παράλυσης παράγει σοβαρές απειλές για την ασφάλεια, την οικονομία, την ίδια τη χώρα».

Επικριτικός για την κατάσταση στη σοσιαλδημοκρατία ήταν ο Χάρης Δούκας – που με τη σειρά του, απένειμα τα εύσημα στον Μπουτάρη για τη στάση που κράτησε στις Πρέσπες, τις οποίες το ΠΑΣΟΚ δεν στήριξε.

«Η μεγάλη εικόνα δεν αντέχει σε αυταπάτες: Η δημοκρατία είναι σε κρίση. Βασικός λόγος είναι ότι η σοσιαλδημοκρατία είναι σε πολιτική κρίση. Το βασικό της πρόβλημα είναι η αδυναμία των κομμάτων της να προσφέρουν ένα σαφές και τολμηρό πολιτικό όραμα», σχολίασε, τονίζοντας πως «παρουσιάζουν κυβερνητικά προγράμματα και προτάσεις τεχνοκρατικά συνεκτικές αλλά χωρίς τολμηρό πολιτικό αφήγημα. Ετσι, αντί να απευθύνονται στους ψηφοφόρους με μια σαφή πρόταση αλλαγής, καταλήγουν να διαχειρίζονται ισορροπίες».

Ξεκαθάρισε, δε, πως «η επιβίωση της Κεντροαριστεράς απαιτεί έναν διαφορετικό, ριζοσπαστικό δρόμο. Απαιτεί πολιτικό θάρρος, ρήξεις, καινοτομία, ρίσκα που θα αμφισβητήσουν τις καθιερωμένες ισορροπίες» και πως «όταν οι προοδευτικές δυνάμεις προσφέρουν απλώς μια πιο ήπια εκδοχή της υπάρχουσας κατάστασης, ανοίγουν τον δρόμο στην άνοδο του λαϊκισμού και της Ακροδεξιάς».

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Μώραλης τόνισε πως ο Μπουτάρης προσέφερε στην τοπική αυτοδιοίκηση το παράδειγμά του, καθώς «σε μια εποχή που ο δημόσιος λόγος βασίζεται στη σοβαροφάνεια, μας έμαθε ότι η αλήθεια είναι πολιτική δύναμη» και «τα έβαλε με κατεστημένα». Ο Νίκος Χαρδαλιάς επεσήμανε πως ο Μπουτάρης «δεν αρκέστηκε στον ρόλο του δημάρχου – διαχειριστή, πίστευε στην οικονομική αυτοτέλεια», καθώς «τόσο η εξάρτηση από την κρατική χρηματοδότηση όσο και η κομματική νοοτροπία δεν της επιτρέπει να προχωρήσει σε περίοδο πόλωσης να χτίσουμε αυτά που μας ενώνουν».