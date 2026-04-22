Με μια τοποθέτηση που αναμένεται να συζητηθεί, ο Στιβ Μπάνον άνοιξε την παρουσία του στο Φόρουμ των Δελφών, συνδέοντας την ελληνική ναυτική ισχύ με τις επερχόμενες παγκόσμιες συγκρούσεις. Ο πρώην στρατηγικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου δεν δίστασε να αναφέρει ότι οι αμερικανικές εκλογές του 2020 «εκλάπησαν», προτού προχωρήσει σε μια βαθιά γεωπολιτική ανάλυση που θέτει την Ελλάδα στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων.

Συγκεκριμένα, χαρακτήρισε υπερδύναμη την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τη ναυτιλία, τα logistics και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, για τα οποία είπε ότι «είναι το μέλλον».

Ο ίδιος επιπλέον προέβλεψε ότι το διάστημα και οι ωκεανοί θα είναι οι δύο κυριότερες περιοχές σύγκρουσης για τις επόμενες δεκαετίες, σημειώνοντας πως η Ελλάδα, σε σχέση με τους ωκεανούς, “βρίσκεται σε πολύ καλή θέση”. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, “οι Έλληνες θα αποτελέσουν κρίσιμο μέρος αυτού, ιδιαίτερα στις εφοδιαστικές αλυσίδες μελλοντικά, για τις οποίες θα γίνουν πολλές από τις μελλοντικές μάχες”.

Ο Μπάνον έκανε αναφορά και στο ΝΑΤΟ μιλώντας για ενα νέο ΝΑΤΟ που θα ενσωματώνει το παλιό και όπου, είπε, ίσως φέρουν οι ΗΠΑ εταίρους από τον Ειρηνικό (Ιαπωνία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ταιβάν κλπ) για να αντιμετωπίσουν μαζί τις προκλήσεις του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος.

Ο ίδιος τόνισε ότι αυτό που έβαλαν στο παρελθόν οι παγκοσμιοποιητές στις ΗΠΑ και η αμυντική βιομηχανία τις ΗΠΑ να εγγυηθούν, δεν θα ξανασυμβεί. “Τα ναυτιλιακά έθνη του Ειρηνικού θα είναι ο νέος σχηματισμός για συμμαχίες στο μέλλον”, επεσήμανε ο Μπάνον. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στη θάλασσα, ο ιδιος ανέφερε πως η ασφάλεια μέσω περιπολιών θα πρέπει να προέρχεται από τα ευρωπαϊκά έθνη τα οποία θα πρέπει να κάνουν ανακατανομή πόρων.