Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης κατηγόρησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι εκμεταλλεύτηκαν «κρυφές πίσω πόρτες» (backdoors) σε εξοπλισμό δικτύωσης αμερικανικών και ευρωπαϊκών εταιρειών, με στόχο να παραλύσουν τις τηλεπικοινωνίες του Ιράν κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης στρατιωτικής σύγκρουσης. Οι καταγγελίες έγιναν, σύμφωνα με τα ίδια μέσα, ακόμη και μετά τη διακοπή της σύνδεσης της χώρας με το παγκόσμιο διαδίκτυο.

Οι κατηγορίες

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε στις 14 Απριλίου ότι «σημαντικός» αριθμός αμερικανικών συσκευών επικοινωνίας έπαψε ξαφνικά να λειτουργεί κατά τη διάρκεια αμερικανικής επίθεσης στην επαρχία Ισφαχάν του Ιράν. Ο εξοπλισμός περιλάμβανε προϊόντα των εταιρειών Cisco, Juniper Networks, Fortinet και της λετονικής MikroTik, τα οποία –όπως αναφέρθηκε– επανεκκινήθηκαν ή αποσυνδέθηκαν ταυτόχρονα την ώρα των πληγμάτων.

Το Fars χαρακτήρισε τη χρονική σύμπτωση «ύποπτη» και έκανε λόγο για ενδείξεις «βαθιάς δολιοφθοράς» ενσωματωμένης στον εξοπλισμό. Επικαλέστηκε ανώνυμες πηγές κυβερνοασφάλειας, οι οποίες ισχυρίστηκαν ότι τα ιρανικά εργαστήρια κυβερνοχώρου θα παρουσιάσουν σύντομα τεχνικά στοιχεία που αποδεικνύουν «συντονισμό» μεταξύ των κατασκευαστών και των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Οι αναφορές δημιουργούν ερωτήματα, καθώς, σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς παρακολούθησης που επικαλείται το Al Jazeera, η διαδικτυακή συνδεσιμότητα στο Ιράν έχει περιοριστεί στο 2% των προπολεμικών επιπέδων από τις 28 Φεβρουαρίου. Έτσι, η ενεργοποίηση των «πίσω πορτών» θα απαιτούσε εναλλακτικό μηχανισμό. Μεταξύ των θεωριών που προβάλλονται είναι εμφυτευμένα προγράμματα στο firmware, ενεργοποίηση μέσω δορυφορικών σημάτων ή προεγκατεστημένα botnets.

Σκεπτικισμός και ιστορικό πλαίσιο

Ανεξάρτητη επιβεβαίωση των ισχυρισμών δεν είναι δυνατή, καθώς το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σχεδόν πλήρες μπλακ άουτ στο διαδίκτυο. Αναλυτές ασφαλείας σημειώνουν ότι υπάρχουν και άλλες πιθανές εξηγήσεις, όπως διακοπές ρεύματος λόγω βομβαρδισμών, εκμετάλλευση γνωστών ευπαθειών λογισμικού ή εσωτερικές αστοχίες δικτύου που αποδόθηκαν λανθασμένα σε δολιοφθορά.

Ωστόσο, οι κατηγορίες παραπέμπουν σε προηγούμενα περιστατικά. Οι αποκαλύψεις του Edward Snowden το 2013 είχαν δείξει ότι η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA) είχε παραβιάσει αποστολές εξοπλισμού της Cisco για την εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης. Παράλληλα, ΗΠΑ και Ισραήλ είχαν αναπτύξει από κοινού το κακόβουλο λογισμικό Stuxnet κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων πριν από περισσότερο από μία δεκαετία.

«Αυτή η επίθεση έδειξε ότι η ραχοκοκαλιά της κυβερνοασφάλειας μιας χώρας δεν μπορεί να εξαρτάται από ξένο εξοπλισμό», κατέληξε το Fars στην έκθεσή του.

Η κινεζική διάσταση

Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, και ιδιαίτερα το πρακτορείο Xinhua, αναπαρήγαγαν ταχέως τους ιρανικούς ισχυρισμούς, εντάσσοντάς τους στο πάγιο αφήγημα του Πεκίνου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες –και όχι η Κίνα– αποτελούν τον κύριο επιτιθέμενο στον κυβερνοχώρο. Το Πεκίνο έχει στο παρελθόν κατηγορήσει την Ουάσιγκτον για ενσωμάτωση «backdoors» σε μικροτσίπ και για επιθέσεις που αποδόθηκαν στην κινεζική ομάδα χάκερ Volt Typhoon.

Η προβολή αυτή εντάσσεται σε ευρύτερη κινεζική εκστρατεία πληροφόρησης γύρω από τη σύγκρουση στο Ιράν. Σύμφωνα με τη Deutsche Welle, η Κίνα αξιοποιεί τον πόλεμο για να παρουσιάσει τις ΗΠΑ ως «επιθετική και απρόβλεπτη» υπερδύναμη, ενώ επιχειρεί να εμφανιστεί ως σταθεροποιητικός παράγοντας. Όπως δήλωσε ερευνητής του Πανεπιστημίου του Groningen, «όλα τα παγκόσμια γεγονότα αξιολογούνται με βάση το πώς η Κίνα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να ενισχύσει το αφήγημα ότι οι ΗΠΑ είναι μια νεοϊμπεριαλιστική δύναμη».