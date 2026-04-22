Ο πρόεδρος του Λιβάνου Μισέλ Αούν δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την επέκταση της εκεχειρίας, προειδοποιώντας πως καμία πλευρά δεν θα επιτραπεί να παρεμποδίσει τα μέτρα ασφαλείας ή να υπονομεύσει τη σταθερότητα.

«Η διατήρηση της πολιτικής ειρήνης σε αυτή τη φάση της ιστορίας της χώρας μας είναι κόκκινη γραμμή», ανέφερε ο Αούν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι θα «καταβάλει κάθε προσπάθεια για να τερματιστεί η μη φυσιολογική κατάσταση στον Λίβανο».

Η πρέσβης του Λιβάνου στις Ηνωμένες Πολιτείες, Νάντα Χαντάντ Μααουάντ, θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε προπαρασκευαστική συνάντηση στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ την Πέμπτη. Εκεί θα θέσει το ζήτημα της επέκτασης της συμφωνίας εκεχειρίας και θα ζητήσει από το Ισραήλ να σταματήσει τις κατεδαφίσεις σε χωριά και πόλεις του νότιου Λιβάνου.

Ο Αούν επισήμανε ότι οι διαπραγματεύσεις βασίζονται σε τέσσερις προϋποθέσεις: τον τερματισμό της ισραηλινής επιθετικότητας, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, την επιστροφή των κρατουμένων και την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού.