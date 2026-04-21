Ενα μυστικό (μεγάλο, μικρό, θα δείξει) θα αποκαλύψω σήμερα, το οποίο θεωρώ ανατρέπει ό,τι εικόνα έχει διαμορφώσει ο καθένας μετά τις απανωτές δηλώσεις του Αδωνη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και ειδικά το ελληνικό της παράρτημα, το οποίο βρίσκεται συνεχώς στην επικαιρότητα, λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Αδωνις όπως είναι γνωστό έχει κατηγορήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι παίζει πολιτικά παιχνίδια με την κατά δόσεις αποστολή δικογραφιών στη Βουλή, και έχει αφήσει σοβαρά υπονοούμενα για τη σκοπιμότητα αυτής της κίνησης. Θεωρεί, και το δήλωσε όσο πιο εμφατικά γινόταν, πως η ευρωπαία εισαγγελέας κυρία Πόπη Παπανδρέου, με την κατά δόσεις αποστολή των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην πραγματικότητα εκβιάζει την κυβέρνηση προκειμένου να ανανεωθεί η θητεία της στο συγκεκριμένο πόστο.

Με πρώτο το ΠΑΣΟΚ και εν συνεχεία τα υπόλοιπα κόμματα, επιχειρήθηκε να διαψευστεί ο ισχυρισμός του υπουργού Υγείας, διότι η ανανέωση της θητείας της κ. Παπανδρέου έγινε ήδη από τον περσινό Νοέμβριο. Ωστόσο, ο Αδωνις απέδειξε ότι η ανανέωση τελεί υπό την έγκριση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, το οποίο συνεδριάζει σε μερικές εβδομάδες.

Αυτά ως πρόλογος της υπόθεσης – και του μυστικού, που προαναφέρω. Το οποίο είναι το εξής: ο Αδωνις, απασχολούσε επί μια 15ετία ως λογίστρια στις εκδόσεις της Ελληνικής Αγωγής, τη μητέρα της ευρωπαίας εισαγγελέως. Η σχέση έληξε, διότι η μητέρα της κ. Παπανδρέου, συνταξιοδοτήθηκε!!!

Μάλιστα κατά την πηγή μου, ο Αδωνις γνωρίζει και την ίδια την κ. Πόπη Παπανδρέου, καθώς λόγω της υπαλληλικής σχέσης της μητέρας, η νυν ευρωπαία εισαγγελέας περνούσε αρκετές φορές από τα γραφεία της Ελληνικής Αγωγής την περίοδο που φοιτούσε ακόμη στη Νομική Αθηνών!..

Τούτων δοθέντων, προφανώς το τελευταίο που θα θεωρούσε κανείς γι’ αυτή τη σύγκρουση Αδωνη – ευρωπαίας εισαγγελέως, είναι ότι έχει προσωπικό χαρακτήρα.

Φοβού τους θυμωμένους βουλευτές

Φουρτούνες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνέχεια. Ραντεβού στα… μαρμαρένια αλώνια των ψηφοφοριών για τις άρσεις ασυλιών των 13 βουλευτών της ΝουΔου, δίνουν οι «θυμωμένοι» βουλευτές του κόμματος. Και δεν ξέρω πώς θα το κάνουν για να εκφράσουν την αντίδραση και τη διαμαρτυρία τους, διότι οι ψηφοφορίες είναι φανερές, όμως το κλίμα δεν είναι καλό για το Μέγαρο Μαξίμου. Ακούγονται τρομερά πράγματα, κι ακόμη πιο τρομερά νούμερα αντιρρησιών – μπορεί να είναι και 50, σου λέει. Οι περισσότεροι από τους οποίους θα επιλέξουν να μη συμμετάσχουν στις ψηφοφορίες, για να μη βρεθούν στη δυσάρεστη – για τον Κυριάκο τον Α’ – θέση, να καταψηφίσουν τις προτάσεις. Αν όχι όλες τουλάχιστον, τις περισσότερες.

Ομως ακόμη χειρότερο από αυτό, είναι η φημολογούμενη ανταρσία υπουργών της κυβέρνησης, οι οποίοι δεν θέλουν να ψηφίσουν κατά των συναδέλφων τους, βουλευτών, ακόμη και αν πιστεύουν ότι ορισμένοι δεν είναι και τόσο αθώοι του αίματος.

Ακουσα χθες, ότι ο υπουργός Αμυνας Ν. Δένδιας και ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης, συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών. Και ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, επίσης. Ο Μάκης Βορίδης, το έχει δηλώσει ακόμη πιο καθαρά, και επίσης ακούω ότι «ψήνει» και κόσμο, διότι δεν βρίσκει τίποτε το μεμπτό για τους περισσότερους βουλευτές στη δικογραφία.

Σε κάθε περίπτωση, αύριο δεν (θα) είναι μια καλή μέρα για τον πρόεδρο Κυριάκο τον Α’.

Επανεμφάνιση Τσίπρα

Σήμερα πάντως (θα) έχουμε δημόσια εμφάνιση Τσίπρα. Αλλά όχι με αφορμή πάλι το γνωστό «παραμύθι» που περιφέρει ανά τη χώρα. Πολυπληθείς οπαδοί του αλλά και περίεργοι, θα έχουν μια ευκαιρία σήμερα το απόγευμα να απολαύσουν το ίνδαλμά τους από κοντά. Αρκεί να βρεθούν στην πλατεία Συντάγματος, στο Public Cafe, στις 8.30 μ.μ. Με ζητούμενο πάντα, εάν τελικά προχωρήσει στη δημοσιοποίηση της Διακήρυξης του νέου κόμματος (όπως ακούγεται, μεθαύριο), ο εξ εφέδρων πρόεδρος, συμμετέχει σε πάνελ για την παρουσίαση του βιβλίου του Λ. Μακρή για τον Γιάννη Μπουτάρη (τίτλος «Η Πολιτική Αλλιώς»). Μαζί του για τον ίδιο λόγο, θα βρεθούν στο πάνελ, για να τιμήσουν τον μεγάλο Γιάννη, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς και ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης. Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει η δική μας Δώρα Αναγνωστοπούλου.

Οδομαχία στη Βασιλίσσης Ολγας

Μια και πιάσαμε τα αυτοδιοικητικά, προβλέπω σύντομα… οδομαχία στην πολυβασανισμένη λεωφόρο Βασιλίσσης Ολγας, μεταξύ κυβέρνησης και δημάρχου Δούκα. Η κυριακάτικη ανάρτηση του προέδρου Κυριάκου του Α’, που είχε έναν πανηγυρικό τόνο αναφορικά με την ολοκλήρωση των έργων, καθότι ο δρόμος παραδίδεται στους κατοίκους, φαίνεται πως αναβιώνει την παλιά, από εξαετίας, κόντρα του προέδρου Κυριάκου του Α’ με τον δήμαρχο, σχετικά με την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στον δρόμο.

Ο δήμαρχος που έπιασε στον αέρα ότι στην ανάρτηση δεν υπάρχει σαφής αναφορά ότι ο δρόμος παραδίδεται ΚΑΙ στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων, επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό, ότι με χρήματα του ελληνικού λαού, κατασκευάστηκε δρόμος για τα μέλη και τους φίλους τού επί της Βασιλίσσης Ολγας Ομίλου Αντισφαίρισης Αθηνών. Από πλευράς Μεγάρου Μαξίμου δεν υπήρξε αντίδραση, πολύ περισσότερο δεν υπήρξε διάψευση. Γεγονός που οδήγησε τον δήμαρχο στα όριά του, καθώς όλοι καταλαβαίνουν, κι εκείνος μαζί, ότι όσο είναι Πρωθυπουργός ο Κυριάκος ο Α’, ο δρόμος δεν πρόκειται να ανοίξει στα αυτοκίνητα όσο και να χτυπιέται.

Ηθικό δίδαγμα (τραβηγμένο από τα μαλλιά): Χάρη μου, αν θες να ανοίξει ο δρόμος, προϋπόθεση είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Για να φύγει ο Μητσοτάκης, κι επειδή μόνος του, ούτε καν, πάρ’ το κι εσύ αλλιώς. Αντί να υπονομεύεις κάθε τρεις και λίγο τον Ανδρουλάκη, βάλε ένα χεράκι, να περπατήσει το πράγμα. Αυτά.

Μεταγραφή αεροδρομίου…

Στο μεταξύ στο ΠΑΣΟΚ είχαμε χθες εξέλιξη… σοβαρή, ικανή να επηρεάσει σημαντικά το πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας. Στέλεχος του κόμματος, ονόματι Αννα Παπαδοπούλου, δικηγόρος το επάγγελμα, αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ, με αποτέλεσμα να πέσει μεγάλη θλίψη στη Χαριλάου Τρικούπη για το θέμα. Εκείνη μεν κατάφερε να κερδίσει κάποια λεπτά δημοσιότητας στον φιλοκυβερνητικό Τύπο, ο οποίος καιρό τώρα αναζητούσε κάτι μήπως και ισορροπήσει τον κακό χαμό που γίνεται στη Νέα… Δικογραφία, όμως, το θέμα μας είναι άλλο. Το για πού οδεύει. Οπως κυκλοφόρησε χθες λοιπόν, η περί ης ο λόγος κυρία δικηγόρος, η οποία στο ΠΑΣΟΚ κατείχε, λέει, το τρομερά σημαντικό πόστο της αναπληρώτριας γραμματέως του τομέα Δικαιοσύνης, «κατευθύνεται» προς το κόμμα Τσίπρα. Το οποίο σημαίνει ότι το κόμμα Τσίπρα, κατόπιν αυτού, ενισχύεται σε… τρομερό βαθμό.

Η αποχώρηση ανακοινώθηκε με άρθρο στην «Εφ.Συν.» και συνοδεύθηκε με επίθεση στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, στον Ανδρουλάκη δηλαδή, διότι πως αλλιώς θα δικαιολογούσε την αποχώρησή της.

Info: 1. η δικηγόρος προέρχεται από το γκρουπούσκουλο της Ανανεωτικής Αριστεράς – ό,τι απέμεινε από την περίφημη (και περίεργη) ΔΗΜΑΡ, και που στο ΠΑΣΟΚ εκπροσωπείται από τον Θεόδωρο Μαργαρίτη

2. στις εσωκομματικές εκλογές του 2024, είχε δώσει αγώνα υπέρ της υποψηφιότητας του Χάρη Δούκα.

(Χάρη, τα είπαμε και πιο πάνω. Βάλε κι εσύ ένα χεράκι, διότι δρόμο ανοιχτό, δεν βλέπεις)…