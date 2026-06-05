Η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο ΣΥΡΙΖΑ «μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό», δήλωσε την Παρασκευή από το Ηράκλειο ο Αντώνης Σαμαράς.

Αν και δεν ανακοίνωσε την ίδρυση κόμματος, ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «οι αγώνες για την πατρίδα δεν έχουν σύνταξη. Το συμβόλαιο με τη συνείδησή σου να υπηρετείς την πατρίδα δεν λήγει ποτέ», ενώ προς το τέλος της ομιλίας του επεσήμανε με νόημα ότι «η πολιτική – όπως και η φύση, όπως και η ιστορία – δεν αντέχει τα κενά».

Εξαπολύοντας τα βέλη του κατά των κυβερνήσεων τόσο της ΝΔ όσο και του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «επικοινωνιακή πολιτική χωρίς ιδεολογικό περιεχόμενο» και «κατευνασμό στα εθνικά θέματα».

Αναφέρθηκε σε ζητήματα όπως η ακρίβεια, η ενεργειακή πολιτική, η φορολογία, η «woke ατζέντα», η Δικαιοσύνη και το μεταναστευτικό, λέγοντας ότι «και οι δύο κυβερνήσεις ακολούθησαν την ίδια λογική επιδομάτων και υπερπλεονασμάτων». Επισήμανε ότι «το κενό εκπροσώπησης και η απογοήτευση των πολιτών αποτελούν καμπάνα απονομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος».

Η πολιτική και η παράταξη

Έκανε λόγο για «μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία» και για «επικοινωνιακή ηγεσία», σημειώνοντας ότι «η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει ανεκπροσώπητη». Αναφέρθηκε σε προσωπικές επιθέσεις που έχει δεχθεί, λέγοντας ότι «οι ύβρεις και η ασέβεια είναι δυστυχώς η σημερινή πραγματικότητα του κόμματος».

Δημογραφικό, φορολογία και μεσαία τάξη

Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε το δημογραφικό «πρώτο εθνικό μας πρόβλημα», συνδέοντάς το με την εγκατάλειψη της επαρχίας και τη συρρίκνωση της μεσαίας τάξης. Επισήμανε ότι «τα χρήματα από τα Ταμεία της ΕΕ δεν φτάνουν στους μικρομεσαίους» και ζήτησε «μείωση φορολογικών συντελεστών και κατάργηση της προκαταβολής φόρου» για άμεση ανακούφιση.

Εθνικά ζητήματα και Τουρκία

Ο Αντώνης Σαμαράς προειδοποίησε για την «εξάπλωση του τουρκικού αναθεωρητισμού» και κάλεσε την κυβέρνηση να κινηθεί άμεσα, προτείνοντας έκτακτη σύγκληση του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου για τις προκλήσεις της Άγκυρας. Τόνισε την ανάγκη η Ελλάδα να καταστήσει σαφές ότι «η Τουρκία θα έχει κόστος αν δεν συμμορφωθεί με τη νομιμότητα», ενώ πρότεινε «βέτο για τα δύο νέα ΝΑΤΟϊκά Στρατηγεία» και δημιουργία στρατηγείου στην Κάρπαθο.

Αναφερόμενος στη στάση της ΕΕ και στην πολιτική έναντι Αλβανίας και Σκοπίων, υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ο χρήσιμος ηλίθιος της περιοχής».

Μήνυμα ελπίδας και αναγέννησης

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρ. Πρωθυπουργός απηύθυνε μήνυμα αισιοδοξίας, καλώντας τους νέους να «προτιμήσουν τη μάχη της ζωής από τη συνθηκολόγηση». Μίλησε για «την άλλη Ελλάδα» – την Ελλάδα της δημιουργίας, της οικογένειας, της αξιοπρέπειας και της πίστης – που «ζητά ευκαιρίες, όχι προνόμια».

Αναφερόμενος στον Κωστή Παλαμά και στο ποίημα «Γύριζε», υπενθύμισε ότι «μέσα στην πιο μεγάλη απελπισία, η Ελλάδα πάντα ξαναγεννιέται», καταλήγοντας πως «η Ελλάδα της αξιοπρέπειας και της ελπίδας θα διεκδικήσει ξανά το ρόλο της και θα πάρει τη μοίρα της στα χέρια της».