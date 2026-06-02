Ο Αντώνης Σαμαράς φαίνεται να έχει λάβει την οριστική απόφαση για τη δημιουργία νέου κόμματος ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών, με τις προετοιμασίες να βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Χριστίνας Κοράη. Το ενδεχόμενο ίδρυσης ενός νέου πολιτικού φορέα από τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας επαναφέρει στο προσκήνιο τις συζητήσεις για πιθανές ανακατατάξεις στον χώρο της Κεντροδεξιάς.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, που μεταδόθηκε το απόγευμα της Τρίτης (02.06.2026) στην εκπομπή Live News, ο Αντώνης Σαμαράς είναι έτοιμος να ανακοινώσει νέο κόμμα ακόμη και άμεσα, έχοντας ήδη προχωρήσει στην κατάρτιση ψηφοδελτίων. Ωστόσο, ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν εμφανίζεται βιαστικός, καθώς εκτιμά ότι οι επόμενες εκλογές δεν θα διεξαχθούν τον Σεπτέμβριο, αλλά αργότερα.

Η δημοσιογράφος μετέφερε πληροφορίες από πολιτικούς φίλους του πρώην πρωθυπουργού, σύμφωνα με τις οποίες η απόφαση θεωρείται πλέον ειλημμένη. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται όχι μόνο στο πότε θα ανακοινωθεί το κόμμα, αλλά και στο εκλογικό ακροατήριο στο οποίο θα απευθυνθεί.

Η εκλογική δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας στο επίκεντρο

Με βάση τις εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή, ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά θα αντλούσε δυνάμεις κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και από κόμματα που κινούνται στα δεξιά της κυβερνητικής παράταξης. Παράλληλα, θα μπορούσε να επηρεάσει τους συσχετισμούς στον χώρο της Δεξιάς, σε μια περίοδο που η κυβερνητική φθορά αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, παρουσιάζει η στόχευση προς τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους. Πρόκειται για πολίτες που στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2019 και του 2023, αλλά σήμερα εμφανίζονται αποστασιοποιημένοι χωρίς να έχουν μετακινηθεί σε άλλο κόμμα.

Το συγκεκριμένο ακροατήριο, το οποίο συνομιλητές του πρώην πρωθυπουργού περιγράφουν ως «το ακροατήριο του καναπέ», φαίνεται να αποτελεί βασικό πεδίο πολιτικής διεκδίκησης για τον Αντώνη Σαμαρά. Η κινητικότητα γύρω από τον πρώην πρωθυπουργό τροφοδοτεί ήδη σενάρια για νέες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στον χρόνο των ανακοινώσεων και στις πιθανές επιπτώσεις ενός νέου κόμματος Σαμαρά στην ευρύτερη κεντροδεξιά παράταξη.