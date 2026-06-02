Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία γυναικών στο ελληνικό στράτευμα, καθώς την Πέμπτη θα παρουσιαστούν οι πρώτες που θα υπηρετήσουν εθελοντικά στις Ένοπλες Δυνάμεις και συγκεκριμένα στο Στρατό Ξηράς με την 2026 Β ΕΣΣΟ η οποία ξεκινάει σήμερα και ολοκληρώνεται 5 Ιουνίου.

|Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν γυναίκες ηλικίας 20 έως 26 ετών (γεννημένες από 1η Ιανουαρίου 2001 έως 31 Δεκεμβρίου 2007), οι οποίες κρίνονται σωματικά ικανές κατηγορίας Ι/1 ή Ι/2 και δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε ποινή κάθειρξης. Οι εθελόντριες αναμένεται να παρουσιαστούν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία.

Η διάρκεια της εθελοντικής θητείας ορίζεται σε 12 μήνες και ισχύει ό,τι ισχύει για τους κληρωτούς. Παράλληλα, οι γυναίκες που θα καταταγούν θα μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής για Υποψήφιους ή Δόκιμους Εφέδρους Αξιωματικούς, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους άνδρες.

Όπως και οι στρατεύσιμοι άνδρες, οι εθελόντριες θα έχουν πρόσβαση στις παροχές των στρατιωτικών νοσοκομείων, θα λαμβάνουν επιπλέον μόρια σε διαδικασίες πρόσληψης στο Δημόσιο, ενώ ο χρόνος υπηρεσίας τους θα αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία.

Υπενθυμίζεται πως το Γενικό Επιτελείο Στρατού είχε προχωρήσει σε σχετική καμπάνια μέσω σποτ που καλούσε τις γυναίκες σε εθελοντική στράτευση.