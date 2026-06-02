Ο Ολυμπιακός επικράτησε 9-7 της Βουλιαγμένης, έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών και κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του στο πόλο γυναικών.

Η αρχηγός των «ερυθρόλευκων», Βασιλική Πλευρίτου, μίλησε στο tanea.gr και τον Γιάννη Λαμπίρη, τονίζοντας πως η ομάδα έδειξε αντίδραση, έπαιξε ομαδικά και απέδειξε ξανά τι σημαίνει πραγματικό σύνολο.

Με την ψυχολογία του πρωταθλητή, ο Ολυμπιακός στρέφεται πλέον στον ημιτελικό του Champions League με τη Ματαρό, έχοντας ως στόχο να κάνει το καλύτερο δυνατό στη Μάλτα.