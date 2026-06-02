Μας πήρε το τριήμερο από κάτω, και δεν δώσαμε βάση σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο ΟΡΕΝ ο τεράστιος Κασσελάκης, που νιώθει ασφυκτική την πίεση του προέδρου Τσίπρα. Δεν δώσαμε βάση, διότι το 3ήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι για τον Ελληνα, κάτι σαν το… Ιερό Δισκοπότηρο. Μπροστά στην αργία, δεν βλέπει, δεν ακούει, δεν μαθαίνει. Κι εγώ, δεν εξαιρούμαι. Τέτοιος είμαι. Δεν θα κάνω τώρα την παρθένα.

Δεν έδωσα λοιπόν βάση στη συνέντευξη του αρχηγού, πολύ απλά διότι ο αρχηγός έχει πάψει καιρό να μας απασχολεί ως πολιτικό μέγεθος. Μόνο ως persona πια, και τίποτε περισσότερο. Κι όμως, δεν θα ‘πρεπε. Διότι ο άνθρωπος έχει πράγματα να μας πει. Ειδικά για την περίοδο που ηγήθηκε του… πολυαγαπημένου ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο χάσαμε πρόσφατα, και να ζήσουμε να τον θυμόμαστε.

Από εκείνη την περίοδο λοιπόν, ο άρχοντας πρόεδρος Κασσελάκης, μας διηγήθηκε (στο ΟΡΕΝ δηλαδή, κι ας είναι καλά ένας φίλος που μου απέστειλε το σχετικό απόσπασμα) ότι επτά ημέρες προ των ευρωεκλογών του 2024, ο Τσίπρας, του είχε εξομολογηθεί ότι είχε επεξεργαστεί ολόκληρο σχέδιο για το πώς «θα φάνε τον Ανδρουλάκη» από πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κι ότι (προφανώς το είχε συμφωνήσει) ο άλλος που θα αναλάμβανε θα ενέτασσε το ΠΑΣΟΚ σε έναν καινούργιο κεντροαριστερό φορέα – καλή ώρα ώρα σαν αυτόν που ίδρυσε τώρα. Κι είχε προτείνει στον Κασσελάκη να εντάξει κι αυτός τον ΣΥΡΙΖΑ σαν συνιστώσα, και να πορευτούν όλοι μαζί, για την… Κόκκινη Μηλιά, της εξουσίας!

Τα πράσινα πιόνια του Τσίπρα

Το έργο δεν προχώρησε, διότι κατά τον Κασσελάκη, που είναι ηθικό παιδί, και όχι ύπουλος χαρακτήρας, ο ίδιος αρνήθηκε να γίνει μέρος αυτού του σατανικού σχεδίου για την ανατροπή του Ανδρουλάκη. Κι αυτά μεν τα είπε ο Κασσελάκης στο ΟΡΕΝ, και ουδείς έδωσε σημασία, διότι όλοι είχαμε τον νου μας, να φύγουμε για το τριήμερο, ωστόσο όμως όσα είπε, εν πλήρει συνειδήσει του τι λέει, δημιουργούν μια σειρά παρεπόμενα. Και όχι δεν εννοώ τον Τσίπρα. Αυτός πάντα τέτοιος ήταν. Την περίοδο της διακυβέρνησης από κοινού με τον καμένο συνεταίρο του, έναν στόχο είχε: να διαλύσει το ΠΑΣΟΚ διά της απαξίωσης, της συκοφαντίας και της προσπάθειας να τους βάλει όλους φυλακή, ει δυνατόν. Δεν τα κατάφερε φυσικά. Ο Τσίπρας λοιπόν δεν είναι το θέμα μας. Αλλού βρίσκεται η ουσία όσων κατήγγειλε ο Κασσελάκης. Για παράδειγμα:

ποιος/οι από τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ συνεργάστηκε/αν στο βρώμικο σχέδιο Τσίπρα «να φάνε τον Ανδρουλάκη» μετά τις ευρωεκλογές;

ποιος/οι από τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ λειτούργησαν σαν Δούρειος Ιππος και μάλιστα παραμονές μιας κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης, η οποία θα μπορούσε να αποβεί μοιραία για την ύπαρξη του Κινήματος;

αυτοί/ες που με δηλώσεις, και κινήσεις, προεκλογικά, ουσιαστικά λειτούργησαν ανασχετικά στο να κερδίσει πόντους το ΠΑΣΟΚ, το έκαναν από αφέλεια, ανοησία ή σε συνεννόηση με τον Τσίπρα για να υλοποιηθεί το σχέδιο;

αυτοί/ες που το βράδυ των εκλογών, και πριν καν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων, περιφέρονταν από κανάλι σε κανάλι, γυρολόγοι της πολιτικής, ζητώντας αλλαγή ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, το έκαναν από αγωνία για το μέλλον του Κινήματος ή γιατί ήταν μέρος του σχεδιασμού Τσίπρα;

και μετά, ποιες από τις υποψηφιότητες που τέθηκαν όταν ο Ανδρουλάκης αποδέχτηκε την πρόκληση να οδηγηθεί το ΠΑΣΟΚ σε εκλογή ηγεσίας, ήταν πραγματικές και ποιες υπηρετούσαν τον σχεδιασμό του Τσίπρα;

Φυσικά δεν περιμένω απαντήσεις από κανέναν, και πολύ περισσότερο από τον Τσίπρα, τον οποίο και εξαιρώ από κάθε ευθύνη. Αυτός μια μηχανορραφία έστησε – και δεν ήταν η πρώτη φορά στη ζωή του. Η ουσία είναι ότι κάποιοι/ες μέσα στο ΠΑΣΟΚ, δέχτηκαν να γίνουν πιόνια του. Αυτό είναι το θέμα μου…

Ο δήμαρχος θέλει συμπόρευση…

Υπ’ αυτή την έννοια κρίνω εντελώς ασόβαρη, περίεργη έως και ύποπτη, για να μην πω τίποτε περισσότερο, τη στάση του δημάρχου Δούκα. Ο οποίος κυριακάτικα, προχθές, και ενώ κανονικά θα έπρεπε να λιάζει την κορμάρα του στην παραλία, προτίμησε να εμφανιστεί στην… παραλία του Mega, και να απαγγείλει για χιλιοστή πεντακοσιοστή όγδοη φορά το ποίημα «συνεργασία στην Κεντροαριστερά». Και μάλιστα να το εξελίξει ακόμη περισσότερο, εισηγούμενος «συμπόρευση» με το ΕΛΑΣ του Τσίπρα, μεταξύ πρώτης και δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης! Αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό και το ποιος θα ηγηθεί αυτής της μετωπικής σύνθεσης!!!

Ζήτησε δε να υπάρξει από τώρα προγραμματική συζήτηση με το κόμμα Τσίπρα για να διαπιστωθεί πού υπάρχουν συγκλίσεις και πού διαφωνίες. Προφανώς, ο δήμαρχος Χάρης δεν μπήκε καν στον κόπο να διαβάσει την έκθεση ιδεών του ΕΛΑΣ. Διότι αν είχε διαβάσει τα κείμενα που παρουσίασαν, θα καταλάβαινε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα, άρα σε ποια βάση θα γινόταν συζήτηση;

Επίσης ο γίγαντας αυτός της πολιτικής σκέψης, για να λέει όσα λέει, και τα οποία προφανέστατα τροφοδοτούν το κόμμα Τσίπρα, πρέπει προηγουμένως να τα έχει κουβεντιάσει με κάποιον, σωστά;

…και σπέρνει εσωστρέφεια

Ποιος μπορεί να ‘ναι αυτός λοιπόν, με τον οποίο τα κουβέντιασε η δημαρχάρα; Του έκανε την… ύψιστη τιμή ο Τσίπρας να τον καταστήσει συνομιλητή του; Καταδέχτηκε να του μιλήσει; Ή μήπως του έστειλε τον Κώστα Ζαχαριάδη, που είναι με το ενάμισι πόδι έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ;

Φυσικά κάθε εκδοχή έχει τη σημασία της, αλλά και οι δύο συγκλίνουν στην ίδια κατεύθυνση. Οτι τώρα που το ΠΑΣΟΚ έπρεπε να είναι ενωμένο, βρέθηκε πάλι κάποιος – και ω της συμπτώσεως, ο συγκεκριμένος – να σπείρει εσωστρέφεια και να δημιουργήσει την αίσθηση ότι το ΠΑΣΟΚ θα συμπράξει για να επανέλθει στην εξουσία ο Τσίπρας, με νέα προβιά!

Λες και δεν είναι για το ΠΑΣΟΚ ο Τσίπρας με τον Κυριάκο τον Α’, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.

Οπότε αβίαστα προκύπτει το ερώτημα: έχει σχέση ο Δούκας με όσα καταγγέλλει ο Κασσελάκης για το σχέδιο Τσίπρα «να φάνε τον Ανδρουλάκη», και να συρθεί το ΠΑΣΟΚ με άλλον επικεφαλής, στο κόμμα που θα ίδρυε (και τελικά ίδρυσε) ο Τσίπρας;

Την απάντηση, μόνο ο δήμαρχος Δούκας μπορεί να τη δώσει. Και εδώ είμαστε να τη φιλοξενήσουμε, αν ποτέ φιλοτιμηθεί να το πράξει. Επίσης αν έχει αυτές τις απόψεις για τον μεσσία Τσίπρα, γιατί μένει στο ΠΑΣΟΚ, και (κατα)πιέζει τον εαυτό του; Ας παραιτηθεί κι ας τρέξει να ενταχθεί στο ΕΛΑΣ.

Χθες, ο… μεσσίας ανακοίνωσε καμιά 300αριά καλλιτέχνες, καθηγητές, αυτοδιοικητικούς, δημοσιογράφους, συνδικαλιστές, που είναι μαζί του. Είμαι σίγουρος ότι έπεται αντίστοιχος κατάλογος με δημάρχους. Ανετα θα φιγουράριζε το όνομά του εκεί. Πρώτο-πρώτο. Αντε με το καλό…

Déjà vu σπρώξιμο

Ευκαιρίας δοθείσης, θέλω να απονείμω εύσημα στον πρόεδρο Τσίπρα για τον ανηλεή αγώνα που διεξάγει ήδη κατά της διαπλοκής. Ο άνθρωπος μιλάμε, μου θυμίζει την αλήστου μνήμης εποχή, που κυβερνούσε και την είχε σκίσει οριζοντίως και καθέτως τη διαπλοκή, και τις κάθε λογής εκφάνσεις της. Οποιο ραδιόφωνο ανοίξεις, όποιο κανάλι παρακολουθήσεις, όλο πάνω σε έναν εκπρόσωπό του θα πέσεις, να μιλάει εκστασιασμένος για τον αρχηγό του. Μόνος/η του. Χωρίς αντίλογο. Χωρίς κάποιον να θυμίζει ποιος είναι ο Τσίπρας και πόσο καταστροφικό ήταν το πέρασμά του από την εξουσία. Απίθανα πράγματα.

Με χίλια τον σπρώχνει το Μέγαρο Μαξίμου, που τον θεωρεί «πελατάκο», και καλά κάνει.

Ζούμε ένα déjà vu, αυτές τις μέρες. Σαν να γύρισε ο χρόνος πίσω, το 2012-2014. Τότε που είχαν πέσει όλοι μονοί-διπλοί, να τον κάνουν πρωθυπουργό, να μας σώσει…