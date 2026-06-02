Ο Φλορεντίνο Πέρεθ κινήθηκε προσωπικά για τη μεταγραφή, του Ιμπραχίμα Κονατέ και ετοιμάζεται να τον φέρει στη Μαδρίτη. Υπό έναν όρο ότι ο νυν πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης θα εκλεγεί ξανά.

Ο Γάλλος αμυντικός θα αποχωρήσει ως ελεύθερος παίκτης από τη Λίβερπουλ στα τέλη του Ιουνίου. Η διάρκεια του συμβολαίου αναμένεται να είναι στα τέσσερα χρόνια.

Ο Κονατέ δεν είχε αποδεχτεί καμία πρόταση επέκτασης συνεργασίας από τη Λίβερπουλ και αναζητούσε από νωρίς τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.