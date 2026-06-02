Η απολαυστική επιθεώρηση του Μάρκου Σεφερλή μονοπώλησε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, σημειώνοντας ποσοστό 19,8% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 16,3% στο σύνολο του κοινού.
Σε επιμέρους κατηγορία κοινού, η δυναμική του «50 Αποχρώσεις to Greece» ήταν ακόμα πιο έντονη, φτάνοντας το 26,6%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαφορά από τον ανταγωνισμό στη ζώνη μετάδοσης διαμορφώθηκε στις 10,4 μονάδες στο δυναμικό κοινό 18-54.
Η σταθερή επιτυχία των θεατρικών προβολών του MEGA συνεχίζεται, με το «Markos by Night» να αποτελεί το σημείο συνάντησης για το κοινό που αναζητά διέξοδο στην καθαρή ψυχαγωγία.