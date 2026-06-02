Με έμφαση στην έγκυρη δημοσιογραφία, την ταχύτητα στην κάλυψη των εξελίξεων και τη συνεχή παρουσία στα μεγάλα γεγονότα της επικαιρότητας, το MEGA συνέχισε να αποτελεί βασική πηγή ενημέρωσης για εκατοντάδες χιλιάδες τηλεθεατές, καθημερινά.

Κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ»

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» διατήρησε -και τον Μάιο- την κυριαρχία του έναντι του ανταγωνισμού.

Με τη Ράνια Τζίμα από Δευτέρα έως Πέμπτη και την Κατερίνα Παναγοπούλου από Παρασκευή έως Κυριακή στην παρουσίαση, καθώς και τον Γιάννη Πρετεντέρη στον σχολιασμό της επικαιρότητας, οι ειδήσεις του MEGA κατέλαβαν την κορυφή της τηλεθέασης, συγκεντρώνοντας κατά μέσο όρο 427.000, τον μεγαλύτερο αριθμό μεταξύ όλων των κεντρικών δελτίων ειδήσεων. Αναλυτικά η κατάταξη, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης: MEGA 427.000, ALPHA 382.000, STAR 331.000, ΣΚΑΪ 292.000, OPEN 218.000, ANT1 193.000, ΕΡΤ1 178.000.

Αντίστοιχα, στο δυναμικό κοινό 18-54, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» είχε την υψηλότερη απήχηση, με 128.000 τηλεθεατές κατά μέσο όρο.

Σαφές προβάδισμα κατέγραψε και σε μερίδια τηλεθέασης, σημειώνοντας 14% στο σύνολο του κοινού και 12,8% στο δυναμικό κοινό 18-54.

«Live News»

Το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο συνέχισε την επιτυχημένη του πορεία, κατακτώντας την κορυφή της απογευματινής ενημέρωσης.

Η εκπομπή κατέγραψε 18,6% στο σύνολο του κοινού και 16,7% στο δυναμικό κοινό 18-54, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική προτίμηση των τηλεθεατών στην άμεση και ολοκληρωμένη παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της ημέρας.

«Κοινωνία Ώρα MEGA»

Σταθερά στην κορυφή παρέμεινε και η «Κοινωνία Ώρα MEGA», με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη να δίνουν καθημερινά τον τόνο της ενημέρωσης από νωρίς το πρωί.

To ενημερωτικό magazino του MEGA κέρδισε την πρώτη θέση με μέσο όρο 20% στο σύνολο του κοινού και 17,9% στο δυναμικό κοινό 18-54. Με γρήγορο ρυθμό και έμφαση στα θέματα της ημέρας, η «Κοινωνία Ώρα MEGA» αποτελεί αδιαπραγμάτευτη επιλογή των τηλεθεατών για την πρωινή τους τηλεοπτική συντροφιά.

«MEGA Σαββατοκύριακο»

Το «MEGA Σαββατοκύριακο» με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα διατήρησε τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ενημέρωση του Σαββατοκύριακου.

Με αναλυτική προσέγγιση των πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων, η εκπομπή κέρδισε την πρώτη θέση στη μάχη της ενημέρωσης, σημειώνοντας 17,7% στο σύνολο του κοινού και 12,5% στο δυναμικό κοινό 18-54.