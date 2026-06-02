Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ προχώρησαν στον εντοπισμό και τη δέσμευση σημαντικού χρηματικού ποσού, το οποίο δεν είχε δηλωθεί κατά την είσοδο στη χώρα, στο Τελωνείο του Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, το ποσό εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια τακτικού ελέγχου, στο πλαίσιο των καθημερινών διαδικασιών εποπτείας που εφαρμόζονται στα σημεία εισόδου της χώρας.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν από την έξοδο επιβατών από την αίθουσα αφίξεων εκτός ζώνης Σένγκεν (Extra Schengen), εντοπίστηκε επιβάτης ελληνικής υπηκοότητας, προερχόμενος από το Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Κατά τον έλεγχο της χειραποσκευής του, οι τελωνειακοί βρήκαν το ποσό των 500.000 ευρώ σε δεσμίδες χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ. Ο επιβάτης δεν είχε υποβάλει την προβλεπόμενη ηλεκτρονική ή χειρόγραφη δήλωση ρευστών διαθεσίμων, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Το ποσό δεσμεύτηκε και κινήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

Όπως τονίζει η ΑΑΔΕ, οι ελεγκτές της διατηρούν εντατική και διαρκή παρουσία στα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, πραγματοποιώντας τακτικούς και στοχευμένους ελέγχους για την πρόληψη και καταπολέμηση της παραβατικότητας στις διασυνοριακές μετακινήσεις.