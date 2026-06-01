Η ΑΑΔΕ δρομολογεί νέο κύμα ελέγχων, με έμφαση στις τουριστικές περιοχές, έπειτα από αυξανόμενες καταγγελίες για επιχειρήσεις που αποκρύπτουν συναλλαγές μέσω αδήλωτων POS προερχόμενων από το εξωτερικό.

Οι φορολογικές αρχές έχουν εντοπίσει μια νέα μορφή φοροδιαφυγής, η οποία βασίζεται στη χρήση τερματικών πληρωμών συνδεδεμένων με ξένες τράπεζες. Μέσω αυτών των συσκευών, επαγγελματίες και επιχειρήσεις πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές με κάρτες, χωρίς όμως οι σχετικές εισπράξεις να καταγράφονται στα συστήματα της ΑΑΔΕ.

Παρότι οι πελάτες εξυπηρετούνται κανονικά και λαμβάνουν τις απαραίτητες αποδείξεις, τα συγκεκριμένα POS δεν είναι δηλωμένα στις ελληνικές φορολογικές αρχές, καθώς ανήκουν σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού, κυρίως από τη Βουλγαρία αλλά και από άλλες χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρακτική αυτή έχει ως συνέπεια να μην αποδίδονται στο ελληνικό Δημόσιο ούτε ο αναλογών ΦΠΑ ούτε τα πραγματικά φορολογητέα έσοδα, με το οικονομικό όφελος να παραμένει στους χρήστες των συγκεκριμένων συστημάτων.

Οι αρμόδιες αρχές θεωρούν τη μέθοδο οργανωμένη μορφή φοροδιαφυγής και έχουν ήδη θέσει το ζήτημα στο επίκεντρο των ελεγκτικών τους δράσεων.

Το «κόλπο» με τα POS