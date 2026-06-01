Η θρυλική ακτιβίστρια Έριν Μπρόκοβιτς στρέφει τώρα το βλέμμα της στα data centers και απαιτεί διαφάνεια για τις επιπτώσεις που αυτά επιφέρουην στις τοπικές κοινότητες των ΗΠΑ. Μέσα από ένα νέο διαδραστικό χάρτη, συγκεντρώνει χιλιάδες καταγγελίες πολιτών για τον τρόπο που υλοποιούνται τα έργα.

Η Μπρόκοβιτς δήλωσε ότι οι κάτοικοι είναι ιδιαίτερα εξοργισμένοι με τις συμφωνίες εμπιστευτικότητας (NDAs) που υπογράφονται μεταξύ των εταιρειών ανάπτυξης και των τοπικών αρχών. Όπως εξήγησε, η έλλειψη διαφάνειας τροφοδοτεί την οργή των πολιτών που θεωρούν ότι αγνοούνται.

Διαδραστικός χάρτης καταγγελιών και μαζική ανταπόκριση

Η Μπρόκοβιτς λάνσαρε πρόσφατα μια ιστοσελίδα με χάρτη των data centers σε όλη τη χώρα, στον οποίο καταγράφονται εγκαταστάσεις που δηλώνονται από κατοίκους των γύρω περιοχών. Ο χάρτης βασίζεται σε crowdsourcing: οι πολίτες υποβάλλουν πληροφορίες και ανησυχίες για υφιστάμενα ή σχεδιαζόμενα κέντρα δεδομένων.

Σε ανάρτησή της σε πλατφόρμα ενημερωτικών δελτίων, η ακτιβίστρια σημείωσε ότι μόνο τον πρώτο μήνα από τότε που ζήτησε αναφορές για προβλήματα που σχετίζονται με data centers, έλαβε σχεδόν 4.000 υποβολές. Οι αναφορές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από θόρυβο και κατανάλωση νερού μέχρι αυξημένους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας.

Έλλειψη διαφάνειας και επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής

Οι τεχνολογικοί τιτάνες επεκτείνονται σε ολόκληρη τη χώρα, όμως πολλοί κάτοικοι δεν βλέπουν αυτή την εξέλιξη θετικά. Σε πόλεις και κωμοπόλεις όπου τεχνολογικοί κολοσσοί σχεδιάζουν να κατασκευάσουν μεγάλα data centers για την υποστήριξη προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης, οι τοπικές κοινωνίες κινητοποιούνται. Οι ανησυχίες αφορούν την κατανάλωση νερού, την αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής αναφέρει δημοσίευμα του businessinsider.com.

Η θρυλική ακτιβίστρια, γνωστή από την κινηματογραφική ταινία όπου την υποδύθηκε η Τζούλια Ρόμπερτς, έχει πλέον ταχθεί στο πλευρό των κατοίκων. Μιλώντας στην εκπομπή “The Jim Acosta Show”, υποστήριξε ότι οι κοινότητες αισθάνονται αποκλεισμένες από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ότι τα έργα προωθούνται «με μυστικότητα και επιβολή».

Η μυστικότητα και οι αντιδράσεις

Σύμφωνα με την Μπρόκοβιτς, οι κάτοικοι ενημερώνονται για τα έργα μόνο στο στάδιο της πρότασης, όταν οι τοπικοί αξιωματούχοι δεσμεύονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας και δεν μπορούν να αποκαλύψουν λεπτομέρειες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα έργα παρουσιάζονται ως απλές αποθήκες και όχι ως data centers. «Υπάρχει πολλή μυστικότητα και συμφωνίες εμπιστευτικότητας ήδη από το στάδιο της πρότασης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η έλλειψη διαφάνειας, πρόσθεσε, προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια στους κατοίκους που αισθάνονται ότι οι ανησυχίες τους αγνοούνται.

Οι νέοι κανόνες

Αρκετά έργα έχουν προκαλέσει αντιδράσεις τους τελευταίους μήνες. Ένα τεράστιο έργο στη Γιούτα, με τη στήριξη του επενδυτή του «Shark Tank» Κέβιν Ο’Λίρι, προκάλεσε μαζική αντίδραση, οδηγώντας τον κυβερνήτη της πολιτείας, Σπένσερ Κοξ, να παρουσιάσει νέο «πλαίσιο» για την ανάπτυξη data centers, το οποίο λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες των πολιτών.

«Οι κάτοικοι της Γιούτα αξίζουν τη βεβαιότητα ότι οι φυσικοί πόροι, η ποιότητα του αέρα, οι τιμές της ενέργειας, η άγρια ζωή και η ποιότητα ζωής θα προστατεύονται», έγραψε ο Κοξ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Η απάντηση της Microsoft

Η Microsoft, η οποία στο παρελθόν χρησιμοποιούσε συμφωνίες εμπιστευτικότητας στα αρχικά στάδια ανάπτυξης των data centers, ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να τα ζητά, μετά τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών. «Αποφασίσαμε ότι η διαφάνεια με τις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε είναι υψίστης σημασίας», ανέφερε η εταιρεία, υπογραμμίζοντας πως η αλλαγή αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και του διαλόγου.

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει το δικό της σχέδιο με τίτλο «Community-First AI Infrastructure Plan», που προβλέπει κάλυψη του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, περιορισμό της κατανάλωσης νερού και δημιουργία τοπικών θέσεων εργασίας.

«Οι κοινότητες αντιδρούν στην απόκρυψη της αλήθειας»

Η Μπρόκοβιτς, με πολυετή εμπειρία σε περιβαλλοντικούς αγώνες, τόνισε ότι οι πολίτες δεν αντιδρούν στην αλήθεια, αλλά στην απόκρυψή της. «χω δουλέψει σε κοινότητες επί 30 χρόνια», είπε. «Αντέχουν την αλήθεια».

Παρά την ποικιλία των παραπόνων, η Μπρόκοβιτς έχει τονίσει ότι η πιο συχνά επαναλαμβανόμενη λέξη στις καταγγελίες είναι «διαφάνεια». Όπως αναφέρει, οι κάτοικοι αισθάνονται ότι τα έργα ανακοινώνονται όταν πλέον έχουν εξασφαλιστεί οι άδειες, χωρίς ουσιαστική δημόσια διαβούλευση. Επιπλέον, καταγγέλλονται developers που δεν απαντούν σε κλήσεις και τοπικοί αξιωματούχοι που έχουν υπογράψει συμφωνίες εμπιστευτικότητας πριν οι γείτονες μάθουν καν ότι εξετάζεται ένα τέτοιο έργο.

Η ίδια διευκρινίζει ότι δεν κάνει μια «γενική επίθεση» στα data centers ή στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά στο μοτίβο που, όπως λέει, αποτυπώνει ο χάρτης της: έργα μεγάλης κλίμακας, με σημαντικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα, τα οποία προχωρούν με περιορισμένη ενημέρωση και ελάχιστο δημόσιο έλεγχο. Το εγχείρημα της Μπρόκοβιτς ενδέχεται να ενισχύσει την πίεση για αυστηρότερους κανόνες διαφάνειας και συμμετοχής των πολιτών στον σχεδιασμό ψηφιακών υποδομών, σε μια περίοδο όπου η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης πολλαπλασιάζει τη ζήτηση για νέα data centers.

Πηγές: businessinsider.com και sbctv.gr