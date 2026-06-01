Η Ινδία και Πακιστάν βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα από τα πιο ακραία κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, καθώς η θερμοκρασία σε πολλές περιοχές ξεπερνά τους 46°C. Η περίοδος πριν από τον μουσώνα είναι παραδοσιακά η πιο ζεστή, όμως φέτος η κατάσταση έχει επιδεινωθεί δραματικά, με τη ζέστη να επιμένει από τα μέσα Απριλίου και να υπερβαίνει κατά 5–8°C τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Η παρατεταμένη θερμότητα έχει προκαλέσει ρεκόρ στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς εκατομμύρια πολίτες στρέφονται στα κλιματιστικά για ανακούφιση εξηγούν σε άρθρο τους στο theconversation δύο περιβαλλοντολόγοι. Παράλληλα, η ξηρασία πλήττει πάνω από ένα εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα στις δύο χώρες, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα σε καλλιέργειες και υδάτινους πόρους.

Ο συνδυασμός ακραίας ζέστης και υψηλής υγρασίας αποδεικνύεται θανατηφόρος. Σύμφωνα με αναφορές, τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ινδία και 10 στο Πακιστάν, αν και οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι πραγματικοί αριθμοί είναι πολύ υψηλότεροι, καθώς οι θάνατοι που σχετίζονται με τη ζέστη υποκαταγράφονται συστηματικά.

Γιατί η ζέστη είναι τόσο έντονη

Η καθυστέρηση των μουσώνων συνοδεύεται συνήθως από υψηλές θερμοκρασίες, ωστόσο φέτος η κατάσταση επιβαρύνθηκε από επίμονα συστήματα υψηλής πίεσης. Αυτά περιορίζουν τον σχηματισμό νεφών και μειώνουν τις πιθανότητες βροχής, εγκλωβίζοντας τον θερμό αέρα κοντά στο έδαφος και οδηγώντας σε συνεχή άνοδο της θερμοκρασίας.

Η έλλειψη βροχοπτώσεων ξηραίνει το έδαφος, το οποίο απορροφά περισσότερη θερμότητα, ενώ στις πόλεις το φαινόμενο εντείνεται λόγω της αποθήκευσης θερμότητας από το τσιμέντο και την άσφαλτο. Το αποτέλεσμα είναι υψηλές θερμοκρασίες ακόμη και τη νύχτα, αυξάνοντας τους κινδύνους για την υγεία.

Πίσω από όλα αυτά βρίσκεται ο παράγοντας της κλιματικής αλλαγής. Όπως δείχνουν οι εκτιμήσεις του World Weather Attribution, το πρώτο μεγάλο κύμα καύσωνα της περιόδου 15–29 Απριλίου 2026 ήταν τρεις φορές πιο πιθανό και κατά περίπου 1°C θερμότερο εξαιτίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Με την παγκόσμια θερμοκρασία να έχει ήδη αυξηθεί κατά 1,4°C, τέτοιες συνθήκες αναμένεται να επαναλαμβάνονται κάθε πέντε χρόνια, ενώ με περαιτέρω άνοδο κατά 2,6°C έως το 2100, θα εμφανίζονται κάθε δύο με τρία χρόνια.

Όταν η υγρασία κάνει τη ζέστη θανατηφόρα

Η θερμοκρασία από μόνη της δεν αποτυπώνει τον πλήρη κίνδυνο. Στις ιδιαίτερα υγρές περιοχές της Νότιας Ασίας, η εξάτμιση του ιδρώτα επιβραδύνεται, καθιστώντας δύσκολη τη φυσική ψύξη του σώματος. Έτσι, η θερμοκρασία του οργανισμού μπορεί να ξεπεράσει τους 40°C, οδηγώντας σε θερμοπληξία και, χωρίς έγκαιρη ιατρική παρέμβαση, σε θάνατο.

Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν τον δείκτη wet-bulb temperature για να εκτιμήσουν τον συνδυασμένο κίνδυνο θερμότητας και υγρασίας. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι ακόμη και σε χαμηλότερα επίπεδα από το θεωρητικό όριο των 35°C, ο συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας μπορεί να είναι θανατηφόρος, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους ή εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους.

Μια απειλή που δεν πλήττει όλους το ίδιο

Οι συνέπειες του καύσωνα δεν είναι ίδιες για όλους. Οι πιο εύποροι μπορούν να προστατευθούν με κλιματισμό και περιορισμό μετακινήσεων, ενώ οι φτωχότεροι πληθυσμοί, οι εργάτες, οι αγρότες και οι διανομείς εκτίθενται άμεσα στη θερμότητα.

Η έλλειψη δροσιάς τη νύχτα επιδεινώνει την κατάσταση, καθώς το σώμα δεν προλαβαίνει να ανακάμψει. Στις αγροτικές περιοχές, όπου οι υποδομές υγείας και ψύξης είναι περιορισμένες, ο κίνδυνος είναι ακόμη μεγαλύτερος.

Πότε αναμένεται ανακούφιση

Η άφιξη του μουσώνα φέρνει συνήθως πτώση της θερμοκρασίας και βροχοπτώσεις που ανακουφίζουν προσωρινά τις περιοχές της Νότιας Ασίας. Στην Ινδία, το φαινόμενο ξεκινά συνήθως στις αρχές Ιουνίου και καλύπτει τη χώρα έως τα μέσα Ιουλίου, ενώ στο Πακιστάν ακολουθεί λίγες εβδομάδες αργότερα, διαρκώντας έως τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, με την κλιματική αλλαγή να επιταχύνεται, τα ακραία φαινόμενα θερμότητας και υγρασίας θα πλήττουν ολοένα και συχνότερα τις δύο χώρες, θέτοντας σε κίνδυνο εκατομμύρια ανθρώπους.

Πηγή: theconversation.com