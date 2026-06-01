ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν νέες επιθέσεις το Σαββατοκύριακο, με την Ουάσιγκτον να πλήττει ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους και τους Φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν τη Δευτέρα ότι απάντησαν στοχοποιώντας αμερικανική βάση. Πρόκειται για το πιο πρόσφατο επεισόδιο σε μια σειρά ανταλλαγών πυρών εν μέσω διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του τρίμηνου πολέμου.

Από την έναρξη της εκεχειρίας στις αρχές Απριλίου, οι δύο πλευρές έχουν πραγματοποιήσει σποραδικές επιθέσεις, καθώς η διπλωματία για μια πιο σταθερή συμφωνία προχωρά με αργούς ρυθμούς. Παρόμοια ανταλλαγή σημειώθηκε και την περασμένη Πέμπτη, με τα δύο μέρη να περιγράφουν τα γεγονότα σχεδόν με ταυτόσημους όρους.

Σύμφωνα με την U.S. Central Command (CENTCOM), οι αμερικανικές επιθέσεις στα παράλια του Περσικού Κόλπου έγιναν σε απάντηση «επιθετικών ενεργειών του Ιράν, που περιλάμβαναν την κατάρριψη ενός αμερικανικού drone MQ-1 πάνω από διεθνή ύδατα».

Η CENTCOM ανέφερε ότι «αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη αντέδρασαν άμεσα εξουδετερώνοντας ιρανικά αντιαεροπορικά συστήματα, έναν σταθμό ελέγχου εδάφους και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης», προσθέτοντας πως θα συνεχίσει να προστατεύει τα αμερικανικά συμφέροντα κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Από την πλευρά του, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ, ως απάντηση στην επίθεση στο νότιο Ιράν, χωρίς να διευκρινίσει ποια βάση επλήγη.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Κουβέιτ KUNA μετέδωσε ότι οι αντιαεροπορικές άμυνες της χώρας —όπου βρίσκεται σημαντική αμερικανική βάση— αναχαίτιζαν πυραύλους και drones, ενώ σειρήνες ήχησαν σε διάφορες περιοχές.

Ο πόλεμος που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους, κυρίως σε Ιράν και Λίβανο, ενώ έχει επηρεάσει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία, αυξάνοντας τις τιμές της ενέργειας λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Οι δηλώσεις Τραμπ και οι πολιτικές πιέσεις

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν αναφέρθηκε άμεσα στις εχθροπραξίες, επαναλαμβάνοντας τον μέχρι στιγμής ατεκμηρίωτο ισχυρισμό του ότι το Ιράν «πραγματικά θέλει να συνάψει συμφωνία».

Παράλληλα, επέκρινε τους αντιπάλους του, μεταξύ αυτών και «φαινομενικά μη πατριώτες Ρεπουμπλικανούς», για την αρνητική τους στάση απέναντι στις διαπραγματεύσεις, καλώντας τους να «καθίσουν αναπαυτικά και να χαλαρώσουν, γιατί στο τέλος όλα θα πάνε καλά – πάντα έτσι γίνεται!».

Ο Τραμπ βρίσκεται υπό πίεση να επαναλειτουργήσει τα Στενά του Ορμούζ και να μειώσει τις τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου. Την ίδια στιγμή, αντιμετωπίζει αντιδράσεις από τα «γεράκια» του κόμματός του για ενδεχόμενες παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν περίπου κατά 2% στις ασιατικές αγορές τη Δευτέρα, καθώς η έλλειψη προόδου στις διαπραγματεύσεις διατηρεί την αβεβαιότητα μεταξύ των επενδυτών.

Αδιέξοδο στις συνομιλίες και νέα μέτωπα

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι κύριος στόχος του πολέμου είναι να αποτρέψει το Ιράν από την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου, μέσω του εμπλουτισμένου ουρανίου του. Η Τεχεράνη, ωστόσο, επιμένει ότι δεν έχει τέτοια πρόθεση.

Παραμένουν σημαντικές διαφορές, όπως οι απαιτήσεις του Ιράν για άρση των κυρώσεων και η απελευθέρωση δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων από έσοδα πετρελαίου που παραμένουν παγωμένα σε ξένες τράπεζες.

Παράλληλα, ο πόλεμος του Ισραήλ στον Λίβανο με τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε την Κυριακή ότι διέταξε τις δυνάμεις να προχωρήσουν βαθύτερα στο έδαφος του Λιβάνου.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είχε συνομιλίες με τον πρόεδρο του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν και τον Νετανιάχου, παρουσιάζοντας σχέδιο για «σταδιακή αποκλιμάκωση», σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.