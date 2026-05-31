Με καραμπίνες στα χέρια… Σπαθιά δίπλα του… Και μουσική επίδειξης να παίζει στα βίντεο που ανέβαζε στα social media… Ο 40χρονος από την Πάτρα έδειχνε να απολαμβάνει την εικόνα που έχτιζε γύρω από το όνομά του.

Στα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στα σοσιαλ μίντια ποζάρει σαν να πρωταγωνιστεί σε ταινία δράσης. Άνετος μπροστά στον φακό. Χωρίς φόβο. Χωρίς καν να προσπαθεί να κρύψει τον βαρύ οπλισμό που εμφανίζεται να κρατά. Καραμπίνες. Μαχαίρια. Σπαθιά. Σιδερογροθιές.

Σε άλλο βίντεο εμφανίζεται να πετά δεσμίδες χρημάτων από το μπαλκόνι του σπιτιού του, σε μία εικόνα που οι Αρχές θεωρούν χαρακτηριστική της προκλητικής συμπεριφοράς που επέδειχνε δημόσια.

Αυτή τη φορά όμως, τα βίντεο δεν τα έβλεπαν μόνο οι ακόλουθοί του. Οι αναρτήσεις μπήκαν στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. και μετά από διακριτική παρακολούθηση οργανώθηκε η επιχείρηση σύλληψής του στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ο 40χρονος αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς να τον πλησιάζουν έξω από σπίτι που χρησιμοποιούσε, προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας. Ακολούθησε καταδίωξη λίγων λεπτών μέχρι να ακινητοποιηθεί και να συλληφθεί.

Όμως πίσω από την εικόνα των social media… Οι αστυνομικοί βλέπουν ένα πρόσωπο με βαρύ και μακρύ ποινικό παρελθόν.

Στην παρανομία από τα 19 του

Ο 40χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν tanea.gr, απασχολεί τις Αρχές εδώ και περίπου δύο δεκαετίες. Η πρώτη του σύλληψη καταγράφεται το 2005, όταν ήταν μόλις 19 ετών. Τότε είχε συλληφθεί για κλοπή σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Πάτρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, είχε αποσπάσει τα κλειδιά οχήματος θαμώνα, άνοιξε το αυτοκίνητο και αφαίρεσε πορτοφόλι με χρήματα και τραπεζικές κάρτες. Την ίδια χρονιά συνελήφθη και για υπόθεση ναρκωτικών, καθώς σε αστυνομικό έλεγχο βρέθηκε στην κατοχή του μικροποσότητα κάνναβης.

Απόπειρες ληστείας, διαρρήξεις και όπλα

Τα επόμενα χρόνια το όνομά του επανεμφανίζεται διαρκώς σε δικογραφίες για κλοπές, διαρρήξεις και υποθέσεις όπλων.

Το 2010 συνελήφθη για υπόθεση ληστείας, πριν ακόμη πραγματοποιηθεί η επίθεση, μαζί με άλλο άτομο που έφερε πιστόλι κρότου και κουκούλα. Το 2014 κατηγορήθηκε για απόπειρα διάρρηξης περιπτέρου, ενώ όταν επέστρεψε για να πάρει το αυτοκίνητό του, οι αστυνομικοί εντόπισαν πάνω του σιδερογροθιά, σουγιάδες και εργαλεία διάρρηξης.

Την ίδια χρονιά το όνομά του συνδέθηκε και με διαρρήξεις καταστημάτων στον Πύργο, ενώ σε έρευνες είχαν βρεθεί πιστόλια και μαχαίρια. Σε άλλη υπόθεση, γενετικό υλικό του εντοπίστηκε σε αντικείμενα που εγκατέλειψαν δράστες μετά από κλοπή χρημάτων από αυτόματο πωλητή.

Ναρκωτικά, εγκληματική οργάνωση και φυλακή

Η πιο σοβαρή υπόθεση στην οποία φέρεται να εμπλέκεται καταγράφεται το 2019. Τότε συνελήφθη από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών, κατηγορούμενος ως αρχηγός εγκληματικής ομάδας που φέρεται να διακινούσε ποσότητες κοκαΐνης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, εμφανίζεται να είχε αναλάβει την προμήθεια ναρκωτικών, την εύρεση πελατών και τη διατήρηση δικτύου διακίνησης με στόχο οικονομικό όφελος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης και είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα.

Οι πυροβολισμοί και οι τελευταίες υποθέσεις

Ακόμη και τα τελευταία χρόνια, το όνομά του συνέχιζε να εμφανίζεται σε υποθέσεις απειλών, όπλων και βίας. Το 2023 συνελήφθη ξανά όταν σε έλεγχο στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν μαχαίρια, σιδερογροθιά και σπρέι πιπεριού.

Το 2025, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να απείλησε γυναίκα με πυροβόλο όπλο, να πυροβόλησε στον αέρα για εκφοβισμό και στη συνέχεια προς όχημα συγγενικού της προσώπου πριν διαφύγει.

Μέσα στην ίδια χρονιά σχηματίστηκαν σε βάρος του νέες δικογραφίες για απειλές, παράνομη βία, εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμηση και άσκοπους πυροβολισμούς.

Το οπλοστάσιο που εντοπίστηκε

Μετά τη σύλληψή του, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε σπίτια και χώρους που χρησιμοποιούσε, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Οι εικόνες που αντίκρισαν χαρακτηρίζονται σοκαριστικές.

Κατασχέθηκαν:

• Καραμπίνες

• Σπαθιά και μασέτες

• Μαχαίρια

• Σιδερογροθιές

• Αλεξίσφαιρο γιλέκο

• Taser

• Δεκάδες φυσίγγια και κάλυκες

• Πυροτεχνικά είδη

Παράλληλα συνελήφθησαν ακόμη δύο άνδρες, καθώς δύο από τις καραμπίνες που εντοπίστηκαν ήταν δηλωμένες στα ονόματά τους. Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ οι Αρχές επιχειρούν τώρα να διαπιστώσουν αν πίσω από την εικόνα επίδειξης στα social media κρύβεται οργανωμένη εγκληματική δράση και ποιος ήταν ο πραγματικός σκοπός του οπλισμού που βρέθηκε στην κατοχή τους.