Αναστάτωση επικρατεί στις τάξεις της Εθνική Νότιας Αφρικής λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ 2026, καθώς η αποστολή της χώρας δεν κατάφερε να αναχωρήσει εγκαίρως για το Μεξικό εξαιτίας προβλημάτων με τις βίζες ποδοσφαιριστών και μελών του τεχνικού επιτελείου.

South Africa’s departure for the 2026 World Cup was delayed on Sunday after some players were yet to receive their visas. https://t.co/efJSWekDT0 — Reuters Africa (@ReutersAfrica) May 31, 2026

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Νότιας Αφρικής επιβεβαίωσε ότι προέκυψαν δυσκολίες με τα ταξιδιωτικά έγγραφα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Τα τοπικά ΜΜΕ χαρακτήρισαν την υπόθεση ως σοβαρό διοικητικό φιάσκο, που έφερε σε δύσκολη θέση την ομάδα λίγο πριν από τη μεγάλη διοργάνωση.

Έξαλλος ο υπουργός Αθλητισμού

Ο υπουργός Αθλητισμού της χώρας, Γκέιτον Μακένζι, ξέσπασε δημόσια για την κατάσταση, ζητώντας εξηγήσεις και απόδοση ευθυνών.

«Χρειάζομαι πλήρη αναφορά και πρέπει να ληφθούν μέτρα απέναντι σε όσους ευθύνονται για αυτό το χάος. Μας κάνουν να φαινόμαστε γελοίοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

The South Africa national team have had to delay their trip to North America for the World Cup due to what the country’s sports minister has called “embarrassing and grossly unfair” visa issues. The nation’s football association confirmed in a statement that they were due to fly… pic.twitter.com/993ZqkhLRU — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 31, 2026

Από την πλευρά της, η ομοσπονδία τόνισε πως εργάζεται συνεχώς ώστε η αποστολή να ταξιδέψει το συντομότερο δυνατό στην Πόλη του Μεξικού και να προλάβει το πρόγραμμα προετοιμασίας της.

Κίνδυνος για την προετοιμασία πριν από την πρεμιέρα

Η Νότια Αφρική έχει προγραμματισμένο φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Εθνική Τζαμάικας, το οποίο αποτελεί την τελευταία δοκιμή πριν από την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Εθνική Μεξικού στις 11 Ιουνίου.

Παράλληλα, η αποστολή χρειάζεται και άδειες εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το δεύτερο παιχνίδι της στη διοργάνωση είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στην Ατλάντα απέναντι στην Εθνική Τσεχίας.

Η Νότια Αφρική επιστρέφει σε τελική φάση Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 2010, όταν είχε φιλοξενήσει τη διοργάνωση, όμως η προετοιμασία της μόνο ιδανικά δεν εξελίσσεται, αφού προέρχεται και από τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη.

Πηγή: BBC