Η Γαλλία ζήτησε την επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τον Λίβανο, μετά την κατάληψη του εμβληματικού φρουρίου Μποφόρ από τις ισραηλινές δυνάμεις, όπου πλέον κυματίζει η ισραηλινή σημαία. Την ανακοίνωση έκανε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Ζήτησα επείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, διότι, αν και αναγνωρίζουμε στο Ισραήλ, όπως και σε κάθε χώρα, το δικαίωμα της νόμιμης άμυνας απέναντι στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ, τίποτε δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παράταση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο και την κατοχή όλο και πιο βαθιά στο λιβανικό έδαφος», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την προέλαση των ισραηλινών δυνάμεων στο λιβανικό έδαφος «σημαντικό σφάλμα», καθώς –όπως είπε– παραβιάζει τόσο τις δεσμεύσεις του Ισραήλ όσο και το διεθνές δίκαιο. «Από τις 17 Απριλίου έχουμε εκεχειρία στον Λίβανο», υπογράμμισε.

«Κάθε χωριό που βομβαρδίζεται, κάθε χωριό που καταλαμβάνεται, κάθε πολίτης που σκοτώνεται ενισχύει την Χεζμπολάχ», πρόσθεσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό, προειδοποιώντας για τις συνέπειες της κλιμάκωσης.

Ανησυχία για τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Μπαρό προειδοποίησε ότι η συνέχιση των ισραηλινών επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ «αποδυναμώνει επίσης» τη δυναμική μιας συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, «που προβλέπει την κατάπαυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου».

Αναφερόμενος στις συνομιλίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε για «λόγια που δεν θα συνοδευτούν από έργα», την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι έχει τη δέσμευση του Ιράν πως δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

«Το Ιράν είχε πάλι πει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αλλά υπάρχουν τα λόγια και έπειτα υπάρχουν οι δεσμεύσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Μπαρό.

Υπενθύμισε ακόμη ότι πριν από περίπου δέκα χρόνια είχε επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν για τη ρυθμιστική πλαισίωση του πυρηνικού του προγράμματος, μέσω της οποίας οι Δυτικοί είχαν εξασφαλίσει «επαληθευμένο, σημαντικό περιορισμό των ιρανικών πυρηνικών ικανοτήτων».

«Άρα είναι εφικτό, αλλά και πάλι, προϋποθέτει, πέραν των μεγάλων δηλώσεων αρχών, την επεξεργασία των λεπτομερειών», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον καθορισμό ορίων στις πυρηνικές δραστηριότητες και στους όρους επαλήθευσης.