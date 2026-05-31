Τραγωδία στη Λαμία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (31/5/26), προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία. Ένας 28χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από ύψος, σύμφωνα με το Lamiareport.

Το δυστύχημα φέρεται να συνέβη λίγο μετά τις 3:00 το μεσημέρι σε συνοικία της νότιας Λαμίας. Ο νεαρός άνδρας έπεσε, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, από την ταράτσα τριώροφης πολυκατοικίας.

Φίλος του ειδοποίησε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο Λαμίας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας, που διεξάγει προανάκριση εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τη μοιραία πτώση. Παράλληλα, έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας.