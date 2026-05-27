Στην εξιχνίαση υπόθεσης κλοπής κοσμημάτων και τιμαλφών από οικία στη Λαμία προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, ταυτοποιώντας τέσσερα άτομα δύο άνδρες και δύο γυναίκες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η κλοπή σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της 14ης Μαΐου 2026, όταν οι δράστες φέρονται να παραβίασαν την είσοδο κατοικίας ημεδαπής σε περιοχή της Λαμίας και να αφαίρεσαν κοσμήματα και τιμαλφή. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι για τη μετάβασή τους και τη διαφυγή τους χρησιμοποίησαν Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας ενός εκ των κατηγορουμένων.

Το πρωί της 25ης Μαΐου 2026, αστυνομικοί εντόπισαν το συγκεκριμένο όχημα σταθμευμένο σε περιοχή της πόλης, αξιοποιώντας πληροφοριακά στοιχεία. Σε νομότυπες έρευνες που ακολούθησαν τόσο στο αυτοκίνητο όσο και σε οικία όπου διαμένουν δύο εκ των κατηγορουμένων – ένας άνδρας και μία γυναίκα – βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα κοσμήματα και τιμαλφή.

Μέρος των αντικειμένων αναγνωρίστηκε από τη νόμιμη κάτοχό τους και της αποδόθηκε, ενώ οι αρχές διερευνούν την προέλευση των υπολοίπων κοσμημάτων που εντοπίστηκαν κατά την έρευνα.

Παράλληλα, κατασχέθηκε το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση της κλοπής, ως μέρος των αποδεικτικών στοιχείων της υπόθεσης.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, η οποία εξετάζει το ενδεχόμενο εμπλοκής των κατηγορουμένων και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.