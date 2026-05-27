Ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε την Τρίτη ένα νέο κόμμα, με το οποίο ελπίζει να ενώσει την κατακερματισμένη αντιπολίτευση της χώρας, εν μέσω της γενικευμένης απογοήτευσης για το πολιτικό κατεστημένο και τη διαφθορά του, εκτιμά το Politico σε σημερινό του άρθρο.

Κατά το σχετικό δημοσίευμα, ο Τσίπρας, ο οποίος έχασε την εξουσία το 2019, απέκτησε διεθνή φήμη ως ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο αντιπαρατέθηκε με τις Βρυξέλλες και το Βερολίνο στο αποκορύφωμα της κρίσης χρέους της ευρωζώνης.

Ακόμα το Politico αναφέρει:

Από τότε, η πολιτική σκηνή της χώρας κυριαρχείται από το συντηρητικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Με άνετο προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, αναμένεται να προκηρύξει εκλογές πριν από το καλοκαίρι του 2027, ενώ ο Τσίπρας εντείνει τις προσπάθειές του για να αναδειχθεί ως πιθανός αντίπαλος.

Ο απρόβλεπτος 51χρονος Τσίπρας παρουσίασε το νέο του κόμμα «ΕΛΑΣ» ως μια προσπάθεια να ενώσει την αριστερά πέρα από την αρχική του ακροαριστερή βάση, αν και — με κάποιο αμφιλεγόμενο τρόπο — δανείστηκε το όνομα από τον στρατό του κομμουνιστικού κινήματος αντίστασης κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Παρουσίασε το νέο του σχέδιο σε μια ομιλία 40 λεπτών στο κέντρο της Αθήνας, με φόντο την φωτισμένη Ακρόπολη, χαιρετώντας χιλιάδες υποστηρικτές ως «συντρόφους» και «φίλους».

«Η σημερινή μας δήλωση σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας συλλογικής προσπάθειας για τη δημιουργία ενός ευρέος προοδευτικού συνασπισμού», είπε, προσθέτοντας ότι το νέο κόμμα θα ενσωματώνει «τη ριζοσπαστική αριστερά, τη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία».

Η προσπάθεια του Τσίπρα να επιστρέψει στην πρώτη γραμμή της πολιτικής σκηνής έρχεται την ώρα που η μία δημοσκόπηση μετά την άλλη αποκαλύπτει τη βαθιά δυσαρέσκεια των Ελλήνων για την κατάσταση της χώρας.

Η δυσαρέσκεια αυτή έχει επιδεινωθεί από μια σειρά σοβαρών σκανδάλων: την αδέξια αντίδραση της κυβέρνησης στο πιο θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα της χώρας, την εύρεση λογισμικού υποκλοπής στα κινητά τηλέφωνα δεκάδων πολιτικών και δημοσιογράφων, καθώς και μια τεράστια απάτη που αφορά τα γεωργικά κονδύλια της ΕΕ.

Ωστόσο, η πικρία για τις κακοδιαχειρίσεις δεν έχει ενισχύσει την αντιπολίτευση. Σύμφωνα με τη Poll of Polls του POLITICO, η Νέα Δημοκρατία, με ποσοστό 30%, έχει διπλάσια υποστήριξη από τον πλησιέστερο ανταγωνιστή της. Μεγάλο μέρος του πολιτικού τοπίου αποτελείται από ένα συνονθύλευμα μικρών κομμάτων.

«Η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην πρώτη θέση εδώ και πολύ καιρό, αλλά τα ποσοστά της στις δημοσκοπήσεις βρίσκονται στην πραγματικότητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Ταυτόχρονα, δεν υπάρχουν εμφανείς δυνάμεις ικανές να αμφισβητήσουν την κυριαρχία της», δήλωσε ο Άγγελος Σεριάτος, επικεφαλής του τμήματος πολιτικών και κοινωνικών ερευνών της εταιρείας δημοσκοπήσεων Prorata.

Ο Σεριάτος πρόσθεσε ότι η πιθανότητα η Νέα Δημοκρατία να σχηματίσει κυβέρνηση πλειοψηφίας στον πρώτο ή στον δεύτερο γύρο των εκλογών μειώνεται ολοένα και περισσότερο.

Ο Πέτρος Ιωαννίδης, διευθύνων σύμβουλος της ερευνητικής ομάδας About People, δήλωσε: «Η πρώτη προτεραιότητα του Τσίπρα θα είναι να συσπειρώσει την αριστερή βάση, η οποία διαλύθηκε σε διάφορες φατρίες μετά την αποχώρησή του, και στη συνέχεια να προσπαθήσει να προσελκύσει ένα ευρύτερο κοινό».

Αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ — και του κόμματος της Νέας Αριστεράς που αποσχίστηκε από αυτό — έχουν ήδη παραιτηθεί ή αναμένεται να το πράξουν σύντομα για να ενωθούν με τον Τσίπρα.

«Στο ραντεβού με την ιστορία θα είμαστε όλοι εκεί»

Στην πρώτη ανάρτησή του μετά την ανακοίνωση του νέου του κόμματος προχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας το πρωί της Τετάρτης 27/5.

Στον λογαριασμό του στο Facebook ανάρτησε βίντεο, από τη χθεσινή παρουσίαση του νέου του πολιτικού σχήματος με το όνομα, «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Σύμπραξη». Καλεί μάλιστα τους πολίτες να υπογράχουν την διακήρυξη.

«Στο ραντεβού με την ιστορία θα είμαστε όλες και όλοι εκεί.

Για την Ελλάδα, το δίκιο, τη δημοκρατία», έγραψε.

«Για μια ζωή με αξιοπρέπεια.

Κάνε το βήμα της Συμπαράταξης στο myelas.gr », συμπλήρωσε.

Και καταλήγει, «Η πολιτική αλλαγή χρειάζεται τους ανθρώπους που επιλέγουν να είναι μέρος της. Το μέλλον ανήκει σε όσες και όσους συμμετέχουν».