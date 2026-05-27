Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα χθες τον Γιάκομπ Νίστρουπ, τον δανό προπονητή με τον οποίο είχε έρθει σε συμφωνία εδώ και μερικές μέρες, με τις υπογραφές να πέφτουν για τα επόμενα δύο χρόνια.

Εως το 2028 δηλαδή, κάτι που σημαίνει πως αν όλα πάνε βάσει συμβολαίου, τότε ο 38χρονος προπονητής θα είναι εκείνος που θα οδηγήσει την ομάδα και στο νέο της γήπεδο στον Βοτανικό.

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον δανό προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος δανός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Καλωσορίζουμε τον Γιάκομπ Νίστρουπ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση, η οποία περιελάμβανε και το βιογραφικό του τόσο ως ποδοσφαιριστή, όσο και ως προπονητή.

Ο Δανός δεν έχει φτάσει στην Ελλάδα, έστειλε υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του και αναμένεται στη χώρα μας τις αμέσως επόμενες μέρες προκειμένου να παρουσιαστεί από το Τριφύλλι.

Ερχεται με φιλοδοξία αλλά και ένα δύσκολο έργο μπροστά του: να γυρίσει την κατάσταση και να κάνει τον Παναθηναϊκό και πάλι πρωταγωνιστή και διεκδικητή του πρωταθλήματος.

Μια κατάσταση την οποία έχει βιώσει και στη Δανία, έχοντας κατακτήσει δύο πρωταθλήματα με την Κοπεγχάγη. Δεν αμφισβητείται πως στη σύντομη προπονητική του καριέρα έχει καταφέρει πολλά πράγματα και ξεχώρισε με το «καλημέρα».

Αυτό που μοιάζει να είναι το μεγαλύτερο στοίχημα είναι η ηλικία του και κατά πόσο μπορεί σε ένα περιβάλλον πολύ απαιτητικό και μακριά από τη… σιγουριά και την ασφάλεια της χώρας του, να ξεχωρίσει και να πετύχει.

Με λίγα λόγια, πώς θα μπορούσε ο Νίστρουπ να «επιβληθεί» και να κερδίσει τον σεβασμό των ποδοσφαιριστών και δη μεγάλων προσωπικοτήτων.

Κι όμως: παρά τα 38 του χρόνια, αυτό είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Νίστρουπ στην έως τώρα καριέρα του. Ο τρόπος προσέγγισης των παικτών, το πώς τους κερδίζει.

Ο Ζέκα μάλιστα μετέφερε στους διοικούντες την ομάδα το πόσο καλή σχέση είχε ο συγκεκριμένος προπονητής με τους συμπαίκτες του, όταν εκείνος ήταν παίκτης του και μαζί κατέκτησαν το πρωτάθλημα Δανίας με την Κοπεγχάγη.

Ο Δανός δεν είναι απόμακρος, μπορεί πολλές φορές να είναι αυστηρός, πλην όμως στηρίζει τους ποδοσφαιριστές του και το μοντέλο της συμπεριφοράς είναι εκείνο που έχουν όλοι οι νέοι προπονητές.

Χωρίς να είναι… φίλος μαζί τους, έχει πάντα ανοιχτή την πόρτα του και είναι κοντά τους και σε ανθρώπινο επίπεδο.

Οσοι γνωρίζουν τον Νίστρουπ μιλούν για έναν αρκετά επικοινωνιακό άνθρωπο και απέναντι στον Τύπο. Μιλάει, αναλύει, εξηγεί και τι θέλει μέσα στο γήπεδο και όλα όσα μπορεί να έχουν συμβεί στον αγωνιστικό χώρο σε έναν αγώνα.

Δεν είναι απόμακρος καθόλου και αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι πως αποτελεί έναν πολύ ανοιχτό προπονητή σε επικοινωνιακό επίπεδο.

Κατοχή μπάλας και άμεση ανάκτηση

Οσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού, είναι δεδομένο πως σαφή εικόνα θα έχουμε όταν θα δούμε τον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ. Γιατί αρκετά έχουν ειπωθεί και από άλλους προπονητές, αλλά ο… καθρέφτης του γηπέδου αποδείχτηκε πολύ διαφορετικός.

Και εν τέλει τα λόγια έμειναν μονάχα λόγια και δεν έγιναν πράξεις. Ο Δανός θέλει από τις ομάδες του να έχουν κατοχή μπάλας και να επιβάλλονται στο γήπεδο.

Το έκανε με την Κοπεγχάγη, που στο πρωτάθλημά της αντιμετώπιζε κατά βάση αγώνες σαν αυτούς που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Με αντιπάλους που έχουν πολλούς παίκτες πίσω από την μπάλα και παίζουν κλειστά.

Παίζει κυρίως με 4-3-3 χωρίς να διστάσει πάντως να το αλλάξει κατά τη διάρκεια του αγώνα αν παραστεί ανάγκη, ενώ όταν η ομάδα του δεν έχει την μπάλα η φιλοσοφία του είναι πολύ aggressive.

Θέλει πίεση όταν ο αντίπαλος φτάνει στο μισό του δικού του τρίτου και άμεση ανάκτηση της μπάλας, ώστε η ομάδα του να βρει κενούς χώρους για να απειλήσει.