Η κλειστή αερομαχία με τα τουρκικά αεροσκάφη επιβάλλει εξαιρετική ψυχική και σωματική αντοχή, πλήρη αφοσίωση στην αποστολή, ψυχικό σθένος καθώς και αντανακλαστικά που να συμβαδίζουν με την ισχύ του κινητήρα και τις ακραίες καταπονήσεις από ελιγμούς 9g που υφίσταται το ανθρώπινο σώμα.

Είναι τέτοιες οι καταπονήσεις, που το σώμα κολλάει στο κάθισμα και το αίμα της καρδιάς αδυνατεί να φτάσει στον εγκέφαλο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιπταμένου με διαδικασίες M1-L1 εισπνοές -εκπνοές της τάξεως των 3 δευτερολέπτων και την πίεση που δέχεται από την Anti g φόρμα.

Στους βίαιους ελιγμούς για την απόκτηση τακτικού πλεονεκτήματος περνάς από το gray και black out στην απώλεια συνείδησης και όλα αυτά σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Στις 23 Μαΐου 2006, ο σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης καταχωρήθηκε στο Πάνθεο των ηρώων, όταν το μαχητικό του αεροσκάφος F-16 Block 52+ συγκρούστηκε με τουρκικό κατά τη διάρκεια κλειστής αερομαχίας και συντρίβει στην θαλάσσια περιοχή της Καρπάθου.

Οι κλειστές αερομαχίες με τα τουρκικά αεροσκάφη διαφέρουν από μία τυπική εκπαιδευτική τακτική, όπου οι κανόνες τηρούνται αυστηρά. Σε αυτές τις συνθήκες, η οξυδέρκεια και η τακτική αντίληψη προσφέρουν το πλεονέκτημα, ωθώντας τον αντίπαλο σε απρόβλεπτες ενέργειες και καταστάσεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος.

Η συμπεριφορά των αντιπάλων στον αέρα, οι απρόβλεπτοι ελιγμοί, η ταχύτητα, η παραβίαση των ορίων, υποδηλώνουν συχνά πρακτικές που εντείνουν τον κίνδυνο στην προσπάθεια να αποκτήσουν κάποιο τακτικό πλεονέκτημα. Μετά, είναι και εκείνος ο «ίσκιος», που όταν τον βλέπεις να πλησιάζει έχεις δέκατα να αντιδράσεις.

Η ηρωική θυσία του σμηναγού Ηλιάκη παραπέμπει στην περιώνυμη ρήση του «Κόκκινου Βαρόνου», Manfred Von Richthofen, ότι «η αερομαχία απαιτεί την τελευταία σταγόνα αίματος, την τελευταία σταγόνα καυσίμου, τον τελευταίο παλμό της καρδιάς».

Πράγματι, για τους αεροπόρους που έχουν βιώσει την κλειστή αερομαχία, η ρήση του Κόκκινου Βαρόνου υπογραμμίζει το πάθος και την αυτοθυσία, όχι μόνο του ήρωα, αλλά και όλων των Ελλήνων αεροπόρων που έχασαν τη ζωή τους στα πεδία των μαχών, επιδεικνύοντας απόλυτη προσήλωση, εγρήγορση και αγωνιστικότητα στην υπεράσπιση της Πατρίδας.

Σήμερα, είκοσι χρόνια μετά την θυσία του Ηλιάκη, η διένεξη μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας βαθαίνει, καθώς η Τουρκία εγείρει ζητήματα κυριαρχίας και προωθεί νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκει να θεσμοθετήσει το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», που στοχεύει στην επιβολή μονομερών διεκδικήσεων σε περιοχές ελληνικής κυριαρχίας.

Μέσω ηχηρών, ενορχηστρωμένων δηλώσεων στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Ερτογάν επιχειρεί να πείσει αρχικά τον εαυτό του και εν συνεχεία τον τουρκικό λαό, για αυτό το μονομερές αμφισβητούμενο σχέδιο. Η θεσμοθέτηση της «Γαλάζιας Πατρίδας» πέραν των άλλων εκτιμάται ότι θα αυξήσει τις καθημερινές εντάσεις σε αέρα και θάλασσα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Αλήθεια σε ποιο καλάθι έπεσε η υπογραφή Διακήρυξης των Αθηνών κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα το 2023 και μιλούσε περί Σχέσεων Φιλίας και Καλής Γειτονίας. Τι έγιναν οι δηλώσεις «Να κινηθούμε με καλή πίστη και να μην γίνουμε από αυτούς που περνούν τη θάλασσα και πνίγονται στο ποτάμι»; Σε ποιο παζάρι της Άγκυρας βρίσκονται πεταμένα τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που μιλούσαν για την «Πρόληψη Κρίσεων» με στόχο την αποφυγή θερμών επεισοδίων.

Τον «Διπλωματικό Διάλογο» αλλά και τη «Στρατιωτική Διαφάνεια» στις στρατιωτικές ασκήσεις, όταν κλίνει όλο το Αιγαίο με παράνομες ΝAVTEX και ΝΟΤΑΜ αναιρώντας την υπογραφή που έβαλε πριν στεγνώσει, στην «αδερφή χώρα», όπως ο ίδιος αποκάλεσε την Ελλάδα. Τελικά, κατά την τακτική του Ερντογάν, «λύκος που τριγυρίζει δεν μένει πεινασμένος».

Η Ελλάδα, επιδεικνύοντας διορατικότητα, δεν εφησύχασε από τη μείωση των τουρκικών προκλήσεων και παραβιάσεων των τελευταίων ετών, ούτε από τις τούρκικες διπλωματικές κορώνες του Ερντογάν. Αντιθέτως, με πλήρη επίγνωση των ελιγμών της τουρκικής ηγεσίας, παρουσίασε ένα νέο 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα για τις Ένοπλες Δυνάμεις, μη αφήνοντας κανένα περιθώριο στον τουρκικό αναθεωρητισμό.

Απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, η Ελλάδα αντιπαραθέτει ένα στρατηγικό πρόγραμμα με χρονικό ορίζοντα το 2036 και συνολικό προϋπολογισμό 28 δισ. ευρώ.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στον εκσυγχρονισμό της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού, την αναδιοργάνωση του Στρατού Ξηράς, την ενίσχυση της αεράμυνας και την ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών και άλλων αυτόνομων συστημάτων από ελληνικές εταιρείες.

Το σύνολο του εξοπλιστικού προγράμματος και η άρτια επαγγελματική εκπαίδευση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελούν εγγύηση για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Ωστόσο εγείρεται το ερώτημα εάν η Τουρκία θα μπορούσε σήμερα να προβεί σε ενέργεια κατάληψης βραχονησίδας ή να προκαλέσει θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο ή την Ανατολική Μεσόγειο, αμφισβητώντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.

Η Τουρκία παρά τον δηλωμένο αριθμό των ενόπλων δυνάμεών της στο ΝΑΤΟ σε προσωπικό, μέσα και υλικά, αντιμετωπίζει προβλήματα με κυριότερο αυτό της συνοχής.

Με κεντρικό πυλώνα την πανίσχυρη ελληνική Πολεμική Αεροπορία, το Πολεμικό Ναυτικό, τον Στρατό Ξηράς αλλά και τις θέσεις που έλαβε πρόσφατα η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την «Επιχείρηση Επική Οργή» των ΗΠΑ, έδειξε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας είναι πανέτοιμες να αντιμετωπίσουν κάθε προκλητικότητα στη γειτονιά της.

Ο Ερντογάν οφείλει να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο να δείξει επιτέλους σεβασμό στη δημοκρατία, την ειρήνη και πρωτίστως, να ενστερνιστεί τις αρχές της «ηθικής συμπεριφοράς» του Αριστοτέλη, διότι «όταν καρπίζει η αλαζονεία τότε θερίζεις όλεθρο και καταστροφή» (Αισχύλος). Τιμή και δόξα στον ήρωα πεσόντα σμηναγό Κωνσταντίνο Ηλιάκη.

Ο Παναγιώτης Δημητριάδης είναι αντιπτέραρχος ε.α., πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ)