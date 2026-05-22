Ανακοινώθηκαν οι λεπτομέρειες για την κηδεία της ιστορικού τέχνης Άννας Καφέτση, η οποία υπήρξε μία από τις πιο καθοριστικές φυσιογνωμίες της σύγχρονης ελληνικής τέχνης.

Η εξόδιος ακολουθία της θα τελεστεί τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 και ώρα 12:00 στον ιερό ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η σπουδαία ιστορικός τέχνης Άννα Καφέτση άφησε την τελευταία της πνοή την Πέμπτη (21/5), σε ηλικία 71 ετών. Ήταν επιμελήτρια εκθέσεων και διδάκτωρ Αισθητικής – Ιστορίας Τέχνης, γνωστή για τον καθοριστικό της ρόλο στην ανάπτυξη της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα.

Η Καφέτση υπήρξε η πρώτη και μακροβιότερη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ). Δημιούργησε τις πρώτες συλλογές του, διαμόρφωσε το όραμά του και αγωνίστηκε για τη μετατροπή του παλαιού εργοστασίου ΦΙΞ στη μόνιμη στέγη του μουσείου.

Μετά την απομάκρυνσή της από το ΕΜΣΤ το 2014, ανέλαβε τη διεύθυνση του εικαστικού κέντρου annexM του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Εκεί συνέχισε να επιμελείται πρωτοποριακές εκθέσεις Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών, δίνοντας έμφαση στη σύγχρονη εικαστική δημιουργία και στα νέα μέσα.

Γεννημένη στην Αθήνα, η Άννα Καφέτση σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην αισθητική και ιστορία της τέχνης στο Παρίσι. Πριν από το ΕΜΣΤ, εργάστηκε για χρόνια στην Εθνική Πινακοθήκη, επιμελούμενη σημαντικές εκθέσεις, όπως εκείνη για το Ρωσικό Πρωτοποριακό Κίνημα.