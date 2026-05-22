Ψήφο εμπιστοσύνης έδωσαν κορυφαίοι επενδυτές παγκοσμίως στο νέο στρατηγικό σχέδιο του Ομίλου, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ για το ελληνικό Χρηματιστήριο, με συνολικό ποσό προσφορών στα 18 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσοστό των επενδυτών που συμμετείχαν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προέρχεται από το εξωτερικό και στη λίστα των νέων μετόχων της ΔΕΗ περιλαμβάνονται μερικά από τα μεγαλύτερα επενδυτικά funds στον κόσμο όπως CVC, BLACKROCK, CAPITAL, COVALIS, AL-RAYYAN HOLDING QATAR INVESTMENT AUTHORITY (QIA), Κ GROUP (υποστηριζόμενο από την QIA), VANGUARD, PICTET, WELLINGTON, ADAGE, DWS, NORGES.

Μάλιστα, η ΔΕΗ αποφάσισε να ικανοποιήσει μέρος της αυξημένης ζήτησης για μετοχές της εταιρείας μέσω της πώλησης ιδίων μετοχών αξίας 250 εκατ. ευρώ σε ειδικούς, λοιπούς θεσμικούς και ετέρους επιλέξιμους επενδυτές ως επιπλέον μέσο για την περαιτέρω διεύρυνση της μετοχικής βάσης, καθώς και για να αντλήσει περαιτέρω κεφάλαια σε ελκυστική αξία. Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Επίσης χθες ανακοινώθηκε ότι νέα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση εξασφάλισαν από κοινού η ΔΕΗ και η PPC blue Ρουμανίας μέσω του μηχανισμού χρηματοδότησης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), για την εγκατάσταση και λειτουργία ταχυφορτιστών υψηλής ισχύος δημόσιας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές.

Επέκταση

Το έργο Extended East Europe Electric Route – BlueRoute 4Ε αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την επέκταση των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, καθώς υποστηρίζει τους ευρωπαϊκούς στόχους σχετικά με την απανθρακοποίηση του τομέα των μεταφορών και την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης κατά μήκος των διαδρόμων ΤΕΝ-Τ.

Οπως έχει ανακοινωθεί, η ΔΕΗ blue και η PPC blue Ρουμανίας θα επεκτείνουν σημαντικά τις υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων αξιοποιώντας ευρωπαϊκά κονδύλια και θα λάβουν χρηματοδότηση έως και 3,42 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ενωση, στο πλαίσιο του προγράμματος CEF – Alternative Fuels Infrastructure Facility, με σκοπό να αναπτύξουν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης, σε 34 στρατηγικές τοποθεσίες στις δύο χώρες. Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση 98 σημείων ταχυφόρτισης με ελάχιστη ισχύ 150 kW, αφιερωμένα σε ελαφρά οχήματα (LDV), καθώς και 8 σημείων ταχυφόρτισης με ελάχιστη ισχύ 350 kW, αφιερωμένα σε βαρέα οχήματα (HDV).

«Η ΔΕΗ blue προχωρά στο επόμενο στάδιο της στρατηγικής της με την έναρξη του προγράμματος BlueRoute 4E σε Ελλάδα και Ρουμανία, επιταχύνοντας τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και συνδέοντας την Ανατολική Ευρώπη με το ευρωπαϊκό δίκτυο υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Ως φυσική συνέχεια της ανάπτυξης των υποδομών φόρτισης, το BlueRoute 4E περιλαμβάνει την εγκατάσταση στρατηγικά τοποθετημένων σταθμών φόρτισης υψηλής ισχύος για ελαφρά (LDV) και βαρέα (HDV) οχήματα», ανέφερε ο γενικός διευθυντής Ηλεκτροκίνησης Ομίλου ΔΕΗ, Μιλτιάδης Μπαμπίλης.