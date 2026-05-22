Η ιστορία φαίνεται να… επαναλαμβάνεται για τη Φενέρμπαχτσε σε αναμέτρηση Final Four απέναντι σε ελληνική ομάδα.

Όπως είχε συμβεί στον ημιτελικό του Βερολίνου το 2024 απέναντι στον Παναθηναϊκό, έτσι και απέναντι στον Ολυμπιακό στο Final Four της Αθήνας το 2026, η τουρκική ομάδα βρέθηκε από νωρίς να κυνηγά στο σκορ μετά από εντυπωσιακό ξεκίνημα των αντιπάλων της.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν με τρομερή ένταση και ενέργεια στο παρκέ, τρέχοντας σερί 12-0 στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, ακριβώς όπως είχε κάνει και ο Παναθηναϊκός δύο χρόνια νωρίτερα.