Μια άκρως εντυπωσιακή φάση χάρισε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στο κοινό του «Telekom Center» στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague.

Ο Σέρβος βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή και πραγματοποίησε ένα μεγαλοπρεπές κάρφωμα όντας αμαρκάριστος.

Συγκεκριμένα, οι Ερυθρόλευκοι έβγαλαν την άμυνα, ο Γουόκαπ κατέβασε την μπάλα, έδωσε στον Βεζένκοφ κι εκείνος βρήκε τον Σέρβο σέντερ που τελείωσε άψογα τη φάση.

