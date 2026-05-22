Πληρωμές αναδρομικών για εργαζόμενους συνταξιούχους ξεκίνησε και συνεχίζει σταδιακά ο ΕΦΚΑ με ποσά που φτάνουν κατά μέσο όρο 2.500 ευρώ και προέρχονται από την προσμέτρηση ενσήμων, στη σύνταξή τους για το διάστημα που συνέχισαν να απασχολούνται. Στη λίστα των δικαιούχων είναι συνολικά 25.000 συνταξιούχοι οι οποίοι συνέχισαν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότησή τους και στη συνέχεια διέκοψαν την απασχόλησή τους, θεμελιώνοντας δικαίωμα για προσαύξηση σύνταξης.

Τα αναδρομικά που καταβάλλει ο ΕΦΚΑ αφορούν τους παλαιότερους εργαζόμενους συνταξιούχους που συνέχισαν να απασχολούνται ως και 7 χρόνια μετά τη συνταξιοδότηση κερδίζοντας αυξήσεις πάνω και από 130 ευρώ τον μήνα στις συντάξεις τους. Για κάθε έτος απασχόλησης οι συνταξιούχοι έχουν προσαύξηση στη σύνταξη που υπολογίζεται με συντελεστή αναπλήρωσης 0,77% επί του μισθού εργασίας. Αν έχουν απασχόληση ως ελεύθεροι επαγγελματίες λαμβάνονται υπόψη οι μηνιαίες εισφορές σύνταξης μετατρεπόμενες σε μισθό διά του 0,20%.

Οι συνταξιούχοι που δηλώνουν ότι απασχολούνται μετά τη συνταξιοδότησή τους αγγίζουν τους 300.000 σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΕΦΚΑ, εκ των οποίων περίπου οι 110.000 εργάζονται χωρίς να έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν εισφορές ή χωρίς να καταβάλλουν ειδικό πόρο απασχόλησης διότι ανήκουν στις κατηγορίες που εξαιρούνται βάσει νόμου από την πληρωμή των αντίστοιχων ποσών.

Τι έχει αλλάξει

Επισημαίνεται ότι το καθεστώς για τους εργαζόμενους συνταξιούχους έχει αλλάξει από την 1η Ιανουαρίου 2024 και παραμένει το ίδιο και σήμερα. Ειδικότερα η παλιά οριζόντια περικοπή της σύνταξης έχει αντικατασταθεί από έναν ειδικό πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ, ο οποίος επιβάλλεται πάνω στην εργασία ή τη δραστηριότητα του συνταξιούχου.

Για τους μισθωτούς εργαζόμενους συνταξιούχους, η βασική κράτηση είναι 10% επί των ασφαλιστέων αποδοχών. Ο πόρος αυτός βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο τον συνταξιούχο, παρακρατείται από τον εργοδότη και αποδίδεται στον e-ΕΦΚΑ μαζί με τις υπόλοιπες εισφορές. Παράλληλα, εξακολουθούν να καταβάλλονται και οι κανονικές ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στην απασχόληση.

Για τους μη μισθωτούς, δηλαδή ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, δεν υπάρχει ποσοστό πάνω σε μισθό, αλλά επιβάλλεται επιπλέον επιβάρυνση πάνω στην ασφαλιστική κατηγορία. Στην πράξη, ο εργαζόμενος συνταξιούχος πληρώνει τις προβλεπόμενες εισφορές της κατηγορίας του και επιπλέον τον μη ανταποδοτικό πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ, όπως προβλέπεται από το ίδιο άρθρο και τις σχετικές εγκυκλίους εφαρμογής.

Σημαντικό είναι ότι σε περίπτωση πολλαπλής ασφάλισης ο πόρος δεν επιβάλλεται μία φορά συνολικά, αλλά αυτοτελώς για κάθε ασφαλιστέα απασχόληση. Αρα, αν ένας συνταξιούχος έχει ταυτόχρονα δύο δραστηριότητες που υπάγονται σε ασφάλιση, η επιβάρυνση υπολογίζεται χωριστά για καθεμία. Υπάρχει πάντως και ανώτατο όριο: το συνολικό ποσό του πόρου σε ετήσια βάση δεν μπορεί να ξεπερνά το δωδεκαπλάσιο της εκάστοτε εθνικής σύνταξης. Αν προκύψει παραπάνω ποσό, αυτό επιστρέφεται έπειτα από εκκαθάριση.

Από τις κρατήσεις προβλέπονται και εξαιρέσεις. Ο e-ΕΦΚΑ αναφέρει ότι δεν επιβάλλεται πόρος, μεταξύ άλλων, σε συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, σε ορισμένες ειδικές κατηγορίες, καθώς και σε αγρότες συνταξιούχους του πρώην ΟΓΑ που συνεχίζουν την αγροτική τους δραστηριότητα. Επίσης, για συνταξιούχους άλλων Ταμείων που έχουν αγροτικό εισόδημα, προβλέπεται εξαίρεση όταν το ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα από αγροτική απασχόληση δεν υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ.

Tην ίδια ώρα ο επανυπολογισμός της σύνταξης χωρίς την υποχρέωση διακοπής της εργασίας τίθεται στο επίκεντρο των αλλαγών που φέρνει το επόμενο διάστημα το υπουργείο Εργασίας. Σήμερα, το ισχύον καθεστώς προβλέπει ότι οι προσαυξήσεις που προκύπτουν από την εργασία μετά τη συνταξιοδότηση ενσωματώνονται στη σύνταξη μόνο μετά τη διακοπή της απασχόλησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα χιλιάδες συνταξιούχοι να περιμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να λάβουν το σύνολο των ωφελημάτων που δικαιούνται, ενώ παράλληλα επιβαρύνεται και ο διοικητικός μηχανισμός με συσσωρευμένες αιτήσεις επανυπολογισμού.

Η νέα ρύθμιση προβλέπει επανυπολογισμό της σύνταξης ανά πενταετία, επιτρέποντας στους συνταξιούχους να βλέπουν σταδιακά την αύξηση του εισοδήματός τους ακόμη και αν παραμένουν ενεργοί στην αγορά εργασίας. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται όχι μόνο η ταχύτερη ανταπόδοση των εισφορών, αλλά και η αποσυμφόρηση των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, οι οποίες καλούνται σήμερα να διαχειριστούν μεγάλο όγκο εκκρεμοτήτων.